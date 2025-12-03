Sostinės savivaldybė: leidimas vežėjams protestuoti Gedimino prospekte – derinamas

„Prašymą išduoti leidimą protestui savivaldybė gavo pirmadienį, trečiadienį vyko leidimo derinimas. (…) Vežėjai dar turi patikslinti planuojamą sunkvežimių skaičių, tuomet bus galutinai suderinamas leidimas protestui“, – Eltai sakė savivaldybės atstovas žiniasklaidai Gabrielius Grubinskas.
Anot jo su vežėjais sutarta, kad gruodžio 10 d. planuojamas protestas vyks statant sunkvežimius dviejose Gedimino prospekto atkarpose – nuo Katedros iki V. Kudirkos aikštės ir nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki Nepriklausomybės aikštės, neblokuojant sankryžų, perėjų ir įvažiavimų.
Apie planuojamą protestą šią savaitę pranešė nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo.
Tiesa, užstrigę vilkikai iki šiol dar išvykti iš Baltarusijos teritorijos. „Linavos“ duomenimis, Baltarusijoje užstrigusių lietuviškų vilkikų yra apie 1,2 tūkst., tačiau premjerė savo ruožtu teigė, jog iš tikrųjų hibridinę ataką vykdančios valstybės teritorijoje yra apie 280 vilkikų.
