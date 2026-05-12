Stadiono statybose – naujas etapas

Prieš penkis mėnesius Nacionalinio stadiono statybvietė priminė smėlio dėžę, o dabar stadiono kontūrai matyti vis ryškiau.
„Man atrodo, vaizdas kasdien vis ryškėja“, – kalbėjo „Narestos“ vadovas Tadas Grincevičius.
Vaizdo apžiūrėti atvyko ir premjerė Inga Ruginienė. Tačiau statytojai turėjo ir prašymą – palikti simbolinį parašą ant vienos iš konstrukcijų.
Stadione dabar vyksta sudėtingiausias etapas. Iš Gargždų atvežtos masyvios metalo konstrukcijos – pradeda kilti stogas.
„Stogo montavimas užtruks kiek mažiau nei metus. Kitų metų ketvirtį kontūrą jau matysite, tuoj matysis ir aukščiausias taškas“, – aiškino T. Grincevičius.
Žadama iki žiemos užbaigti stadiono fasadą, o tada pereiti į vidų.
„Abejonių, kad stadionas bus, su kiekviena diena lieka vis mažiau“, – teigė A. Avulis.
Tačiau iškilo kitų, daug rimtesnių abejonių – ar stadionas vėl nebrangs.
„Nebrangs, garantuota. Viskas, kas brangsta, mes prisiimame riziką ir už tai atsakome“, – tikino A. Avulis.
Naują nerimo bangą sukėlė Švietimo ministerija. Ji ne tik užsimojo keisti stadioną, bet ir valstybės indėlį – 60 milijonų eurų – galbūt sumokėti vėliau. Nors švietimo kancleris apie tai jau nebekalba.
Tuo metu Vilniaus meras pripažįsta – stadiono komplekso sutartį netrukus teks atversti iš naujo. Tiesa, nutyli, dėl ko konkrečiai.
„Mes turime poreikį peržiūrėti koncesijos sutartį pirmiausia iš techninės pusės, nes yra padaryti nedideli techninių detalių pakeitimai – užribio pastūmimas į vieną ar kitą pusę“, – aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Iš Vyriausybės pusės irgi yra pasiūlymų keitimui, kad objektas tobulėtų ir būtų geresnis nei iki šiol“, – pridūrė I. Ruginienė.
Sykį sutartis jau buvo keista – mokesčių mokėtojų nenaudai. Stadionas brango.
„Tai yra pagrindas dviem dalykams: pirma – peržiūrėti kainą, antra – peržiūrėti terminus“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis.
„Ne šios dienos klausimas. Pinigų akcentai sudėliojami per biudžeto derybas“, – teigė I. Ruginienė.
A. Avulis žada, kad tikrai nebrangs papildomas tūkstantis vietų futbolo stadione – tai bus padengta iš savo kišenės.
„Mes surasime rezervų, patys padarysime“, – tikino A. Avulis.
Papildomi du tūkstančiai vietų atsiras ir sporto centro arenoje. Tam trūksta 5 milijonų eurų. Tačiau čia A. Avulis dengti savais pinigais nebenori – atsirado proga paprašyti rėmėjų.
„Kaip matėte, „Rytas“ parvežė garbingą apdovanojimą, ir aš neabejoju, kad mes surinksime tuos pinigus, ir arena tikrai bus“, – kalbėjo A. Avulis.
Stadiono kompleksas atsieis daugiau nei 150 milijonų eurų. Tačiau tai – dar ne visos išlaidos. Iš miesto kišenės tvarkoma stadiono aplinka, rekonstruojamos gatvės.
„Miestas investuoja į aplinkinę infrastruktūrą. Jau pradėti darbai aplinkinėse gatvėse – jos platinamos, daromas patogesnis privažiavimas“, – aiškino V. Benkunskas.
Eismo ribojimai vilniečius erzins pusantrų metų. Panašiai tiek lieka laukti ir iki pirmojo futbolo mačo. Pažadas jau duotas.
„Galiu pasakyti, kad projektas yra kontroliuojamas, valdomas ir tikimės, kad paskelbtos atidarymo datos nesikeis“, – teigė V. Benkunskas.
Tačiau ne visi tiki, kad viskas klostysis taip sklandžiai. Stadiono kritikai primena – tai ne vien stadionas.
„Nepamirškime, dar yra šešiolika objektų, o su jų leidimų išdavimu, mano žiniomis, yra tam tikrų problemų, todėl sutartis nebus įvykdyta laiku“, – komentavo A. Nemunaitis.
Ant Šeškinės kalno dar turės išdygti kultūros centras su biblioteka, arenos, vaikų darželis, dvi treniruočių aikštės bei lengvosios atletikos stadionas.
