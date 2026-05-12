Teismas išnagrinėjo prašymus pakeisti sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo nukėlimo

„Teismas išklausė šalis, visiškai išnagrinėjo bylą, tai yra pirma instancija. Išnagrinėjus bylą, trijų teisėjų kolegija priims kažkokį sprendimą“, – BNS nurodė vienas pareiškėjų teisininkas Liudvikas Ragauskis.
Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) nurodymo sostinės savivaldybei iškelti minėtą paminklą taip pat pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė, Lietuvos meno kūrėjų asociacija.
Jie remdamiesi įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti LGGRTC sprendimą dėl poetės paminklo. Regionų administracinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti gegužės 28 dieną.
Kaip rašė BNS, 2024-ųjų rugpjūtį savivaldybei iškelti paminklą rekomendavo vadinamoji Desovietizacijos komisija, vėliau tai numatantį sprendimą priėmė LGGRTC vadovas Arūnas Bubnys.
Komisija taip nutarė konstatavusi, kad S. Nėris veikė okupacinėse-politinėse struktūrose, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos įtvirtinant sovietų okupaciją Lietuvoje.
S. Nėris drauge su kitais rašytojais kūrė ir sovietų valdžią šlovinančią poeziją bei prozą, 1940 metais kaip Liaudies Seimo delegatė vyko į Maskvą su prašymu priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą.
Poetės anūkė su Meno kūrėjų asociacija teismams jau buvo apskundę prokurorų sprendimą neginti viešojo intereso dėl paminklo, bet teismai skundus atmetė nenustatę teisės aktų pažeidimo.
Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir architektų Gedimino Baravyko, Gyčio Ramunio sukurtas poetės paminklas-biustas pastatytas 1974 metais, 1993-iaisiais jis įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
(be temos)
(be temos)