Trakuose vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija

Nuo 2023 metų KASP vado pareigas ėjusį pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis, iki šiol dirbęs Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe.
Ceremonijos metu naujajam KASP vadui Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius perduos kovinę Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti Darius Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją – skeptrą.
Kariuomenės teigimu, R. Jurskis gerai pažįsta Krašto apsaugos savanorių pajėgas, nes 2019–2021 metais tarnavo KASP štabo viršininku.
Jis taip pat yra tarnavęs mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ bei vykdęs Inžinerijos bataliono vado pareigas, dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake 2003 metais bei Afganistane 2014-aisiais.
R. Jurskis apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir JAV kariuomenės medaliais.
Prieš Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremoniją vyks iškilminga rikiuotė, kurios metu iš pareigų išeinantis KASP vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Rolandas Adžgauskas grąžins simbolinę puskarininkio valdžios regaliją – spontoną.
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