Traukiasi Užupio gimnazijos direktoriaus konkursą laimėjusi Rasa Dagienė

Apie tai antradienį pranešė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Gavau laišką iš Rasos Dagienės, kuriame ji įvardija, kad pasitraukia iš konkurso laimėtojos pozicijų, nelaukiant galutinio savivaldybės sprendimo dėl skyrimo į pareigas, kuriam priimti dar laukėme STT išvados“, – feisbuke rašė sostinės vadovas.
Jis akcentavo, kad konkurso nugalėtoją išrinko ne meras, ar savivaldybė, bet septynių žmonių komisija, kurią sudarė: du gimnazijos bendruomenės nariai, vienas iš mokyklų vadovų asociacijos, vienas „Vilnius Tech“ atstovas, vienas Nacionalinės švietimo agentūros atstovas ir du savivaldybės administracijos atstovai.
„Svarbu suprasti, kad Būtent tokios sudėties komisija įvertino šios kandidatės kompetenciją ir patirtį kaip tinkamiausią šiai pozicijai“, – rašė Vilniaus meras.
Užupio gimnazijos mokinių, tėvų ir mokytojų bendruomenė protestavo prieš R. Dagienės galimybę užimti mokyklos direktorės pareigas, organizuota protesto akcija prie mokyklos, bendruomenė parengė peticiją, kuria prieštaravo R. Dagienės darbui gimnazijoje.
Bendruomenės netenkino tai, kad R. Dagienė prieš tai buvo atleista iš vienos Radviliškio mokyklos dėl padarytų pažeidimų.
„Girdžiu Užupio gimnazijos bendruomenės įvardijamas rizikas, baimes dėl naujai konkurso būdu išrinktos direktorės Rasos Dagienės. Stiprios, brandžios bendruomenės kūrimas, rūpestis savo aplinka, galimybė atvirai kalbėtis visada buvo ir bus skatinama Vilniuje“, – rašė V. Benkunskas.
Jis savo įraše pasidalino ir R. Dagienės laiško ištrauka.
„Esu įsitikinusi, kad darbas tokiomis sąlygomis būtų itin sudėtingas ir galėtų neigiamai paveikti gimnazijos kasdienę veiklą, jos mikroklimatą bei pasiektus rezultatus. Nenoriu, kad nesutarimai ar įtampos persismelktų į ugdymo procesą ir trukdytų bendruomenei siekti jai svarbių tikslų“, – teigė konkursą laimėjusi kandidatė.
Pasak V. Benkunsko, direktoriaus pareigas eiti bus siūloma antrąją vietą konkurse užėmusiam kandidatui, jeigu jis sulauks teigiamos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvados.
