 Traukiasi Užupio gimnazijos direktoriaus konkursą laimėjusi Rasa Dagienė

Traukiasi Užupio gimnazijos direktoriaus konkursą laimėjusi Rasa Dagienė

2025-12-16 11:47
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Po mokyklos bendruomenės protestų pasitraukė Užupio gimnazijos vadovo konkursą laimėjusi Rasa Dagienė.

Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas Užupio gimnazijos bendruomenės protestas

Apie tai antradienį pranešė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

„Gavau laišką iš Rasos Dagienės, kuriame ji įvardija, kad pasitraukia iš konkurso laimėtojos pozicijų, nelaukiant galutinio savivaldybės sprendimo dėl skyrimo į pareigas, kuriam priimti dar laukėme STT išvados“, – feisbuke rašė sostinės vadovas.

Jis akcentavo, kad konkurso nugalėtoją išrinko ne meras, ar savivaldybė, bet septynių žmonių komisija, kurią sudarė: du gimnazijos bendruomenės nariai, vienas iš mokyklų vadovų asociacijos, vienas „Vilnius Tech“ atstovas, vienas Nacionalinės švietimo agentūros atstovas ir du savivaldybės administracijos atstovai.

„Svarbu suprasti, kad  Būtent tokios sudėties komisija įvertino šios kandidatės kompetenciją ir patirtį kaip tinkamiausią šiai pozicijai“, – rašė Vilniaus meras.

Užupio gimnazijos mokinių, tėvų ir mokytojų bendruomenė protestavo prieš R. Dagienės galimybę užimti mokyklos direktorės pareigas, organizuota protesto akcija prie mokyklos, bendruomenė parengė peticiją, kuria prieštaravo R. Dagienės darbui gimnazijoje.

Bendruomenės netenkino tai, kad R. Dagienė prieš tai buvo atleista iš vienos Radviliškio mokyklos dėl padarytų pažeidimų.

„Girdžiu Užupio gimnazijos bendruomenės įvardijamas rizikas, baimes dėl naujai konkurso būdu išrinktos direktorės Rasos Dagienės. Stiprios, brandžios bendruomenės kūrimas, rūpestis savo aplinka, galimybė atvirai kalbėtis visada buvo ir bus skatinama Vilniuje“, – rašė V. Benkunskas.

Jis savo įraše pasidalino ir R. Dagienės laiško ištrauka.

„Esu įsitikinusi, kad darbas tokiomis sąlygomis būtų itin sudėtingas ir galėtų neigiamai paveikti gimnazijos kasdienę veiklą, jos mikroklimatą bei pasiektus rezultatus. Nenoriu, kad nesutarimai ar įtampos persismelktų į ugdymo procesą ir trukdytų bendruomenei siekti jai svarbių tikslų“, – teigė konkursą laimėjusi kandidatė.

Pasak V. Benkunsko, direktoriaus pareigas eiti bus siūloma antrąją vietą konkurse užėmusiam kandidatui, jeigu jis sulauks teigiamos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvados.

Šiame straipsnyje:
Rasa Dagienė
Užupio gimnazija
protestai
traukiasi

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų