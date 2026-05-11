Valdas Benkunskas: valstybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui nesikeis

„Netiesa (kad deramasi dėl finansavimo mažinimo – BNS). Mes turime poreikį peržiūrėt koncesijos sutartį iš techninės pirmiausiai pusės, nes yra nedideli pakeitimai padaryti techninėse detalėse. (...) Taip pat ministerija turi savo tam tikrų dėl operavimo pageidavimų. Pavyzdžiui, dėl sporto muziejaus, dėl renginių, kurie yra numatyti iš valstybės pusės įsigyti“, – žurnalistams pirmadienį teigė V. Benkunskas.
Anot jo, tikimasi, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu: „Siekiame artimiausiu metu tiesiog turėti tą galutinį sutarties pakeitimo variantą, jį suderinti su koncesininku ir tada formalizuoti“.
V. Benkunskas taip pat tikino, jog valstybės bei savivaldybės įsipareigojimai kompleksui neaugs.
„Mes tikimės, kad kataklizmų neatsitiks. Matome, kas dedasi pasaulyje, matom Irano karo situaciją, bet bet kokiu atveju mūsų sutartyje yra fiksuota, kad indeksavimai, kurie atlikti ir kurie yra patvirtinti, jie yra galutiniai ir už tą kainą, kas siekia daugiau negu 150 milijonų eurų, visas kompleksas bus įgyvendintas“, – tikino meras.
Anot jo, komplekso statybos vyksta pagal planą, darbų terminai neturėtų keistis.
„Stadionas juda link gelžbetoninių konstrukcijų formavimo pabaigos, jau pradėtos ir stogo konstrukcijos montuoti. Tai kol kas niekas nesikeičia, kiti objektai irgi yra statomi. Arenoje šiuo metu liejami pamatai. (...) Paskutinis objektas, tai yra kultūros centras, jis bus paskutiniu etapu statomas“, – sakė V. Benkunskas.
„Galiu pasakyti, kad projektas yra kontroliuojamas, valdomas ir viskas vyksta ganėtinai sklandžiai. Ir tikimės, kad paskelbtos atidarymo datos, projekto pabaigos datos nesikeis“, – pridūrė jis.
Premjerė tikisi, kad nacionalinis stadionas bus pastatytas laiku: tai buvo pažadas
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Hanner“ žadant iki 2028-ųjų pradžios pastatyti daugiau nei 150 mln. eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku.
„Tai buvo pažadas, kad kitais metais (2027 metais – BNS) bus pirmos rungtynės, tai tikrai džiaugsiuosi, jeigu tai įvyks, mielai dalyvausiu ir žiūrėsiu rungtynes“, – žurnalistams pirmadienį sakė Inga Ruginienė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai norint peržiūrėti nacionalinio stadiono komplekso sutartį ir vertinant galimybes sumažinti valstybės finansavimą, siekiantį apie 59 mln. eurų, premjerė sako, kad finansavimas skiriamas dėliojant valstybės biudžetą.
„Man atrodo, dabar tikrai ne šios dienos klausimas, o kaip visada, tie pinigų akcentai sudėliojami yra per biudžeto dalybas“, – teigė I. Ruginienė.
„Bet natūralu, kad jeigu yra keičiama sutartis dėl tam tikrų būtinų pakeitimų, tai iš Vyriausybės pusės irgi yra pasiūlymų kitimui ir visa tai daroma, kad pats objektas tobulėtų ir būtų geresnis nei buvo sutarta iki šiol“, – pridūrė ji.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gabrielius Grybauskas BNS yra teigęs, kad kalbamasi su „Hanner“ ir Vilniaus savivaldybe dėl sutarties keitimo sąlygų ir galimybių peržiūrėti finansavimo sąlygas.
BNS žiniomis, valstybės įsipareigojimus siekiama mažinti „Hanner“ nuo 18 iki 19 tūkst. vienašališkai padidinus stadiono vietų skaičių – tai didins būsimo objekto operatoriaus pelningumą.
Tuo metu „Hanner“ savininkas Arvydas Avulis BNS yra tvirtinęs, jog ministerija yra išreiškusi pageidavimą, kad kompleksas būtų universalesnis, tačiau pakeitimai, anot jo, nėra esminiai.
Vilniaus miesto tarybai 2024 metais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams ir pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Kaip BNS yra teigęs A. Avulis, anksčiau planuota darbus užbaigti iki 2027-ųjų pabaigos, tačiau savivaldybės leidimo statybai išdavimas užtruko, todėl pagal koncesijos sutartį darbai gali būti užbaigti 2028-ųjų vasario 28 dieną.
