Vienintelė tokia diena: Vilnius žada kalėdiškiausią patirtį

„Vilnius – Europos Kalėdų sostinė 2025 – gruodžio 13-ąją sušvis visu pajėgumu: mieste lauks specialios šventinės patirtys, muzika, netikėtos instaliacijos ir jaukios iniciatyvos, kurios kurs bendrą atmosferą kiekviename žingsnyje – nuo senamiesčio gatvelių iki pagrindinių aikščių. Ši diena yra puiki proga parodyti pasauliui, kuo išsiskiria Vilnius: atvirumu, kūrybingumu ir gebėjimu šventes sukurti drauge“, – sakė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Pasak jos, tokios iniciatyvos ne tik suburia miesto bendruomenę, bet ir kviečia į sostinę svečius, ieškančius šilto, autentiško ir įtraukiančio būdo švęsti Kalėdas mieste.
Unikali kalėdinė valiuta: prisiminimai, kurie virs patirtimis
Viena laukiamiausių Vilniaus kalėdiškiausios dienos staigmenų – tik šiai progai ir turbūt pirmąkart pasaulyje bus įvesta kalėdinė valiuta. Nuo 10 val. ryto kalėdiniai bankai lauks visame mieste: Turizmo informacijos centre, Pinigų muziejuje, Katedros ir Rotušės aikščių kalėdiniuose nameliuose, JUDU klientų aptarnavimo centre Gedimino prospekte. Pasidalinę savo vaikystės Kalėdų prisiminimais, vilniečiai ir miesto svečiai gaus riboto leidimo valiutos – ją bus galima išleisti šventinėms patirtims.
O tada prasidės smagioji dalis – visame mieste gyventojų lauks vietos, kur už kalėdinę valiutą bus galima įsigyti įvairiausių skanumynų: karštos vyšnių arbatos, nealkoholinio karšto vyno, kakavos, saldžių desertų, giros ar net savo kolekciją papildyti meniškais kūriniais.
Sveikinimai skries iš pačios miesto širdies
Kalėdiniai Vilniaus elfai pasirūpins, kad gruodžio 13-ąją sostinės šiluma pasiektų ir tuos, kurie šiemet negali būti šalia. Mieste veiks specialios kalėdinio pašto dėžutės, kuriomis pasinaudoję vilniečiai ir miesto svečiai galės pasveikinti savo draugus ir artimuosius, gyvenančius užsienyje. Reikės tik užsukti į vieną iš Vilniuje įkurtų pašto vietų, išsirinkti patikusį atviruką, parašyti nuoširdų sveikinimą ir nurodžius adresą įmesti jį į dėžutę.
Vieta, kur susitiks pasaulio istorijos
Šventinę miesto atmosferą kurs išskirtinis reginys K. Sirvydo skvere. Nuo pat ryto čia sužaliuos tarptautinis 144 eglučių miškas – tiek, kiek Vilniuje gyvena tarptautinių bendruomenių.
Skvere stovės ir speciali staigmena – didžiulė kalėdinė dovana, ant kurios bus matomas QR kodas. Nuskenavus jį, bus galima išgirsti bendruomenių atstovų pasakojimus apie jų žiemos šventes ir tradicijas iš skirtingų pasaulio kampelių. Susirinkusiuosius taip pat stebins įspūdinga raudonų rogių instaliacija, kuri primins vaikystės šėliones sniege ir kvies trumpam sustoti bei įsiamžinti.
17 val. skvere prasidės jaukioji vakaro dalis ir miško atidarymas – „International House Vilnius“ vaišins karšta arbata, kūčiukais ir padės užmegzti pokalbį su tarptautiniu miestu.
Miestas, pilnas nemokamų šventinių patirčių
Vilniaus kalėdiškiausia diena neapsiribos vienu skveru – gruodžio 13-ąją šventinė nuotaika pasklis po miestą. Visą dieną sostinėje veiks nemokamos pramogos, kurios leis pajusti, kaip skirtingai ir žaismingai gali atrodyti žiema.
Programoje numatytais laikais bus galima dalyvauti nemokamuose čiuožimo seansuose ant Vilniaus ledo, važinėtis kalėdiniu traukinuku, suktis karuselėje. Vilniaus centre kursuos ir kalėdiškai papuoštas autobusas, kviečiantis pasigrožėti šventinėmis vietomis. O nuo 16.50 val. 3G maršrute skambės gyva muzika – kelionė viešuoju transportu taps dar jaukesnė.
Vilniaus kalėdiškiausią dieną į šventinį šurmulį įsilies ir kultūros erdvės: kino centras „Skalvija“ rodys kultinį režisieriaus Franko Capro filmą „Nuostabus gyvenimas“, lankytojams jis bus nemokamas. Halės turguje lauks kūrybinės dirbtuvės, skirtos tiems, kurie nori šventes pasitikti tvariau – čia bus galima nutapyti staigmeną artimajam, išbandyti mezgimą, suteikti daiktams antrą gyvenimą ar perkurti riedlentės fragmentus į smulkią dovaną.
Šventiškai nusiteiks ir vienas ryškiausių miesto simbolių – Vilniaus televizijos bokštas. Ryte ir vakare jo viršūnėje sužibs šviesų choreografija, „šokanti“ pagal „Power Hit Radio“ transliuojamus kalėdinius hitus – dar viena detalė, suteiksianti miestui papildomos magijos.
Gruodžio 13-oji bus ta diena, kai kiekvienas atras savo būdą švęsti – aktyviai, ramiai, kūrybiškai ar jaukiai. Vilnius pasirūpins, kad mieste netrūktų šypsenų ir mažų kalėdinių stebuklų.
Vakaro kulminacija – kalėdinis choras ant ledo
Vakarui artėjant į pabaigą, Rotušės aikštė taps didžiausia miesto scena. Ant ledo ir aplink jį susiburs šimtai choristų, muzikantų ir vilniečių, kurie visi kartu atliks Hugho Martino ir Ralpho Blane'o dainą „Have Yourself a Merry Little Christmas“.
Prisijungti gali kiekvienas, norintis tapti šios šventiškos akimirkos dalimi ir įsiamžinti muzikiniame atviruke pasauliui. Iki penktadienio vakaro užsiregistravę „Go Vilnius“ svetainėje dalyviai gaus dainos žodžius bei natas, o į aikštę kviečiama atvykti nuo 17.30 val., kad būtų galima ramiai pasiruošti ir įsilieti į bendrą balsų skambesį.
Šio pasirodymo metu Vilnius perduos Europos Kalėdų sostinės titulą miestui, kuris šią garbę perims 2026 metais.
Visa gruodžio 13-osios programa:
10–18 val. Įvedama riboto leidimo kalėdinė valiuta, veikia Vilniaus kalėdiniai bankai (Turizmo informacijos centras, Pilies g. 7; JUDU klientų aptarnavimo centras, Gedimino pr. 9A; Pinigų muziejus, Totorių g. 2/8; Katedros aikštės Kalėdų mugė ir Rotušės aikštė (nameliai su iškaba „Vilniaus kalėdinis bankas“)
10–00 val. Kalėdinės valiutos mainai partnerių vietose (partnerių sąrašą rasite ČIA)
10–00 val. Veikia nemokamas kalėdinis paštas (sąlygas ir vietų sąrašą rasite ČIA)
17–17.45 val. Tarptautinio eglučių miško Konstantino Sirvydo skvere atidarymas
18–18.45 val. Vakarinis renginys Rotušės aikštėje (kalėdinis choras ant ledo ir Europos Kalėdų sostinės titulo perdavimo ceremonija)
Nemokamos kalėdinės pramogos
10–12 val. Nemokami kalėdinio ledo seansai Vilniaus Rotušės aikštėje
10–12.59 val. Nemokamos kelionės kalėdiniu traukinuku
13.30–15.30 val. Nemokamas Kalėdų Senelio rezidencijos lankymas (Trakų g. 10).
13–15.59 val. Nemokami karuselės seansai Vilniaus Katedros aikštėje
14 val. Nemokamas kino seansas „Skalvijos“ kino centre – filmas „Nuostabus gyvenimas“
Visą dieną
10–19 val. Nemokamos kalėdinės ekskursijos su „Neakivaizdiniu Vilniumi“ (trylika pasivaikščiojimų lietuvių ir anglų kalbomis; registracija – nuo gruodžio 10 d.).
Visą dieną – Vilniaus muziejų padalinių lankymas atsiskaitant kalėdine valiuta:
Vilniaus muziejus (Vokiečių g. 6), Medinės architektūros centras, Vilniaus miesto muziejaus Beatričės namai, Energetikos ir technikos muziejus, galerija ARZA, Automuziejus
7, 8, 18, 19, 20 val. „Šokantis“ televizijos bokštas – speciali šviesų ir muzikos programa pagal „Power Hit Radio“ kalėdinius hitus
10–15 val. Halės turgaus kalėdinės dirbtuvės – nemokami užsiėmimai visai šeimai (registracija: www.tvarioskaledos.lt)
