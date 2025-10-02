Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovas: biokuro sandėliai pilni, įsigyta daugiau nei pusė kuro

„Mūsų biomasės sandėliai pilni, jau esame įsigiję daugiau nei 55 proc. prasidėjusiam šildymo sezonui reikalingo kuro“, – ketvirtadienį biokuro biržos „Baltpool“ konferencijoje sakė G. Vasiliauskas.
Jo teigimu, paskutiniam šių metų ketvirčiui VKJ yra užsitikrinusi apie 80 proc. reikalingo biokuro, o pirmajam kitų metų ketvirčiui – 20 proc.
„Papildomi pirkimai bus vykdomi tik labai mažais kiekiais. Kitų metų poreikiams jau turime apie 20 proc., o įsigijimo procesas šiuo metu vyksta“, – teigė G. Vasiliauskas.
Jo teigimu, VKJ planuoja kitąmet pagaminti apie 1 teravatvalandę (TWh) šilumos energijos.
Pernai pavasarį visiškai užbaigtoje jėgainėje veikia du bendro biokuro blokai bei atliekų deginimo blokas. VKJ kasmet pagamina apie 420 tūkst. megavatų (MWh) elektros bei 1,1 TWh šilumos.
Kaip rašė BNS, šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną, maždaug dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.
Spalį šiluma Vilniuje kainuos 5,42 cento – 7 proc. mažiau nei 2024-ųjų spalį ir bus mažiausia tarp Lietuvos didmiesčių.
