 Vilniaus oro uoste – daugiau skrydžių į Tel Avivą

Vilniaus oro uoste – daugiau skrydžių į Tel Avivą

2026-06-10 15:56
BNS inf.

Vilniaus oro uoste šią vasarą bus daugiau skrydžių į Izraelio miestą Tel Avivą.

<span>Vilniaus oro uoste – daugiau skrydžių į Tel Avivą</span>
Vilniaus oro uoste – daugiau skrydžių į Tel Avivą / P. Peleckio / BNS nuotr.

Izraelio oro bendrovė „Arkia Israeli Airlines“ liepą-rugpjūtį skrydžių skaičių padidins beveik dukart, o Vengrijos „Wizz Air“ skrydžius atnaujinti planuoja mėnesiu anksčiau – rugpjūtį, pranešė Lietuvos oro uostai.

Gegužę veiklą Vilniaus oro uoste pradėjusi „Arkia Israeli Airlines“ sezono piko metu – liepą ir rugpjūtį – tarp Vilniaus ir Tel Avivo skraidins penkis kartus per savaitę vietoje trijų.

Tuo metu „Wizz Air“ tiesioginius skrydžius planuoja atnaujinti rugpjūčio 6 dieną, arba mėnesiu anksčiau nei skelbta iki šiol. Skrydžiai rugpjūtį vyks dukart per savaitę, vėlesniais mėnesiais – keturis kartus.

Tarp Vilniaus ir Tel Avivo tris kartus per savaitę taip pat skraidina Izraelio „Israir“.

Šiame straipsnyje:
Tel Avivas
skrydžiai
Vilniaus oro uostas

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rfncc
Ko ten skaidyti? Čia ko gero žydų vagių - sukčių aptarnavimui.
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