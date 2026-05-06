Vilniaus rajono ir Nemenčinės poliklinikose stiprinamos sveikatos priežiūros paslaugos

Savivaldybės teigimu, programa apima kompleksines priemones, skirtas stiprinti šeimos gydytojų komandas, gerinti paslaugų organizavimą, mažinti pacientų laukimo laiką bei skatinti prevencinių programų įgyvendinimą.
Numatyta, kad pacientų aptarnavimo terminai bus trumpinami – ūmios ligos atveju pacientas pas šeimos gydytoją bus priimamas tą pačią dieną, kitais atvejais – per septynias kalendorines dienas.
Taip pat plečiamos šeimos gydytojo komandos narių funkcijos, suteikiant galimybę jiems spręsti dalį klausimų dėl receptų ar tyrimų paskyrimo.
Didelis dėmesys taip pat skiriamas prevencinių programų vykdymui, ypač širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų ankstyvai diagnostikai.
„Sveikatos priežiūros stiprinimas išlieka viena svarbiausių savivaldybės prioritetinių krypčių. Siekiame sukurti tvarią ir patikimą aplinką, kad pacientai jaustųsi saugūs dėl savo ir savo šeimos sveikatos, kiekvienas medikas žinotų, kad čia jo darbas yra vertinamas bei palaikomas, o rajono poliklinikos būtų konkurencingos, modernios ir pasirengusios teikti kokybiškiausias paslaugas“, – pranešime sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Pasak savivaldybės, papildomai taip pat numatytos motyvacinės priemonės medicinos darbuotojams, kurios priklausys nuo veiklos rezultatų – pacientų skaičiaus, prevencinių programų vykdymo rodiklių bei paslaugų suteikimo terminų laikymosi.
Be to, papildomi priedai bus skiriami ir priėmimo skyriuje dirbantiems gydytojams, nukreipiamiems darbui į ambulatorijas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą jų veiklą.
Programai įgyvendinti 2026 metais iš savivaldybės biudžeto skiriama 510 tūkst. eurų: Vilniaus rajono poliklinikai – 434,4 tūkst. eurų, o Nemenčinės poliklinikai – 75,6 tūkst. eurų.
