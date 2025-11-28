Vilniaus savivaldybei – blogos žinios iš teismo

Regionų administracinis teismas lapkričio 26 dieną atmetė sostinės valdžios skundą ir paliko galioti Statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą sumokėti trūkstamą įmokos dalį.
„Skundžiamas inspekcijos privalomasis nurodymas yra teisėtas ir pagrįstas, tad jį panaikinti nėra jokio pagrindo“, – konstatavo teismas.
Vilniaus savivaldybė prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodymą teigdama, kad trūkstama įmokos dalis turėtų būti išieškoma iš kitų institucijų.
„Statybos įstatyme aiškiai įvardinta nuostata, jog trūkstama arba visa įmokos suma įstatymų (...) gali būti išieškoma ne tik iš statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos, bet ir iš fizinių, juridinių asmenų ar kitų institucijų, dėl kurių kaltės buvo sumokėta per maža įmoka arba ji iš viso nesumokėta į valstybės biudžetą“, – aiškino sostinės valdžia.
Tuo metu inspekcijos teigimu, „Minsko 3“ Dituvos gatvėje savavališkai statė tris sandėlius bei aikštelę. Jos skaičiavimais, bendrovė prašydama leidimo, kuriuo būtų įteisintos nelegalios statybos, turėjo sumokėti beveik 1,2 mln. eurų privalomą įmoką, tačiau pervedė tik 300 tūkst. eurų.
„Išduodant leidimus nebuvo sumokėta visa priklausanti įmoka už keturių savavališkai pastatytų statinių įteisinimą ir dėl šio pažeidimo padarymo yra atsakinga pareiškėja (Vilniaus savivaldybė – BNS), kuri teisės aktų nustatyta tvarka įpareigota sumokėti trūkstamą įmokos dalį“, – teismui teigė įstaiga.
Teismo teigimu, Statybos inspekcija teisingai nustatė, kad savivaldybė atsakinga už žalą, mat ji turėjo patikrinti, ar visa privaloma įmoka sumokėta, o bendrovei pervedus tik dalį lėšų privalėjo sustabdyti leidimo išdavimą.
„Toks savivaldybės neveikimas, kai ji iš esmės rėmėsi statytojo pateiktu ekspertizės aktu ir savarankiškai pati nepatikrino įmokos dydžio, sudaro pagrindą taikyti Statybos įstatymo nuostatas dėl atsakomybės už neteisingą įmokos apskaičiavimą ir patikrą. O aplinkybė, kad statytojas pateikė netikslius duomenis, neatleidžia pareiškėjos nuo atsakomybės“, – teigiama teismo pranešime.
Kaip nurodoma nutartyje, sostinės valdžia bendrovei „Minsko 3“ leidimus išdavė 2023 metais, tuo metu Statybos inspekcija pernai kovą konstatavo, jog savivaldybė pažeidė procedūras bei nurodė sumokėti trūkstamą įmokos dalį.
Naujausi komentarai