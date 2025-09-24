Vilniaus Senamiestyje – naujas būsto projektas

Vilniaus savivaldybė suteikė leidimą statyti tris gyvenamuosius namus Bokšto g. 21A, pranešė bendrovė.
„Rewo“ vadovas Gediminas Mickėnas sako, kad 2024 metais projektą įsigijusi įmonė siekė dar prieš du dešimtmečius pradėtą projektą plėtoti atsižvelgiant į jo unikalią aplinką ir istoriją.
Senieji sklypo savininkai projektą ėmė plėtoti 2005 metais, o teritorijos detalusis planas pradėtas rengti 2011 metais ir patvirtintas 2014 metais. Projektiniams pasiūlymams pritarta 2019 metais.
