 Vilniaus Senamiestyje – naujas būsto projektas

Vilniaus Senamiestyje – naujas būsto projektas

2025-09-24 18:37
BNS inf.

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Rewo“ Vilniaus Senamiestyje, Bokšto gatvėje, rekonstruos saugomą pastatą ir statys nedidelius dviaukščius būsto pastatus.

Vilniaus Senamiestyje – naujas būsto projektas
Vilniaus Senamiestyje – naujas būsto projektas / Rewo nuotr.

Vilniaus savivaldybė suteikė leidimą statyti tris gyvenamuosius namus Bokšto g. 21A, pranešė bendrovė.

„Rewo“ vadovas Gediminas Mickėnas sako, kad 2024 metais projektą įsigijusi įmonė siekė dar prieš du dešimtmečius pradėtą projektą plėtoti atsižvelgiant į jo unikalią aplinką ir istoriją.

Senieji sklypo savininkai projektą ėmė plėtoti 2005 metais, o teritorijos detalusis planas pradėtas rengti 2011 metais ir patvirtintas 2014 metais. Projektiniams pasiūlymams pritarta 2019 metais.

Šiame straipsnyje:
Bokšto gatvė
Vilniaus savivaldybė
gyvenamieji namai
bendrovė Rewo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų