Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie hantaviruso plitimo grėsmę

„Pabrėžiame, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerengė ir nesiuntė jokios informacijos ugdymo ar kitoms įstaigoms apie tariamai padidėjusią hantavirusinės infekcijos grėsmę“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigia NVSC.
„Platintas laiškas yra suklastotas, o jame pateikta informacija – nepagrįsta ir klaidinanti. Apie tai Vilniaus ugdymo įstaigos jau informuotos, tačiau kol kas nėra duomenų, ar tokio pobūdžio laišką gavo ir kitos Lietuvos ugdymo ar viešojo sektoriaus įstaigos“, – teigiama jame.
Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomenei, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtu suklastotu laišku.
„Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju sąmoningai naudojama visuomenei jautri tema – žmogaus sveikata ir virusinės infekcijos, o informacija nukreipta į ypač jautrią auditoriją – vaikus ir su jais dirbančias ugdymo įstaigas. Tokie veiksmai gali kelti nepagrįstą nerimą, skatinti paniką ir dezinformacijos plitimą“, – teigia NVSC.
Gauta informacija leidžia manyti, kad suklastotame laiške buvo naudojamas ne institucinis el. pašto adresas, vartojami netikslūs adresatai ir nebūdinga rašto struktūra, raginama skubiai viešinti informaciją įstaigų interneto svetainėse bei pridėtas PDF formato dokumentas, kuris gali kelti kibernetinio saugumo riziką ir potencialiai turėti kenkėjišką programinę įrangą.
Visos ugdymo įstaigos bei kitos viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos raginamos nesidalinti gautu suklastotu laišku ar jo priedais, apie gautą tokią informaciją nedelsiant informuoti NVSC ir policiją, neatidarinėti pridedamų failų.
O jei klaidinanti informacija jau buvo paskelbta viešai, pavyzdžiui, interneto svetainėje ar vidiniais kanalais, nedelsiant paskelbti jos paneigimą.
Dėl šio incidento NVSC kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kreipsis į teisėsaugą ir vertins situaciją dėl galimos dezinformacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų.
„Gyventojus ir įstaigas raginame sekti ir remtis tik oficialia Lietuvos institucijų skelbiama informacija“, – pabrėžia NVSC.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė BNS anksčiau sakė, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus, todėl gyventojai gali jaustis saugūs.
BNS rašė, kad Atlanto vandenyne plaukusiame kruiziniame laive MV Hondius“, kuris keliavo iš Ušuajos Argentinoje į Žaliąjį Kyšulį, kilo hantaviruso protrūkis.
Pirmieji pranešimai apie tai pasirodė gegužės pradžioje. Šis protrūkis sukėlė tarptautinį nerimą.
Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžia, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas, ir atmeta palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu.
