Vilniuje atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras

Sostinės Senamiestyje esantis skveras lankytojus pasitiks po rekonstrukcijos, o jo atidarymo renginys sutaps su Gatvės muzikos diena, todėl vilniečių ir miesto svečių šią dieną lauks koncertai, ekskursijos bei įvairios veiklos šeimoms.
Atnaujinant Šventojo Juozapo aikštę, geriau žinomą kaip Lazdynų Pelėdos skverą, buvo sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoji architektūra.
Anot savivaldybės, po atliktų darbų erdvė tapo patogesnė kasdieniam poilsiui ir susitikimams.
„Lazdynų Pelėdos skveras jau gyvena savo gyvenimą, o jo atnaujinimą oficialiai pažymime šia švente. Po pokyčių ši vieta tapo patogesnė, jaukesnė ir dar labiau kviečianti sustoti, susitikti bei pabūti. Džiugu, kad šią progą minime su muzika“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Renginio metu atnaujintoje aikštėje istorikė ir gidė Erika Meškauskienė papasakos Lazdynų Pelėdos skvero istoriją, čia taip pat vyks muzikiniai pasirodymai – koncertuos merginų kolektyvas „Pragiedruliai“, Vilniaus Antakalnio gimnazijos muzikos studija „Stereo“, atlikėjas Tadas ir grupė „Akys“.
