Vilniuje atidarytas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras

Kaip pranešė agentūra, naujasis centras telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir verslo kompetencijas tarptautinėms partnerystėms bei paramai valstybėms partnerėms, didins Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklų matomumą ir atpažįstamumą bei padės aiškiau pristatyti jas partneriams bei donorams.
Taip pat, anot agentūros, jis stiprins Lietuvos, kaip patikimo bei ilgalaikio tarptautinio partnerio, įvaizdį.
„Padėdami kitoms šalims stiprėti, stiprėjame ir patys – kuriame saugesnę kaimynystę, mažiname grėsmes ir stipriname Lietuvos vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje. Šiandien tarptautinės partnerystės yra ne tik solidarumo išraiška, bet ir investicija į mūsų pačių saugumą bei Europos ateitį“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, vystomasis bendradarbiavimas kuria ne tik geopolitinę, bet ir ekonominę naudą.
„Lietuvos institucijų ir ekspertų patirtis viešųjų finansų, reformų ir skaitmenizacijos srityse tampa konkurencingu produktu tarptautinėje rinkoje. Naujasis centras suteiks daugiau galimybių Lietuvos įmonėms, ekspertams ir institucijoms dalyvauti tarptautiniuose projektuose“, – cituojamas jis.
Skelbiama, kad Lietuva šiuo metu yra įgyvendinusi arba įgyvendina 135 tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektus 32 pasaulio valstybėse, o jų bendra vertė siekia apie 601 mln. eurų.
Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras veiks kaip CPVA struktūrinis padalinys, jam vadovaus Rasa Suraučienė.
