 Vilniuje – didelio masto tarptautinis renginys

2026-05-12 06:42
BNS inf.

Vilniuje antradienį prasideda tarptautinė dvi dienas truksianti gynybos pramonės konferencija „Daimex Baltic 2026“.

Nekomerciniame forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą.

Jame dalyvaus apie 2 tūkst. dalyvių iš 30 pasaulio šalių, sveikinimo kalbą sakys prezidentas Gitanas Nausėda.

Antrą konferencijos dieną 130 bendrovių savo produkciją pristatys generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje – tai Australijos, Belgijos, Danijos, Čekijos, Italijos, Ispanijos, Izraelio, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Arabų Emyratų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Kipro, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Taivano, Turkijos, Ukrainos ir Vokietijos įmonės.

Renginio organizatorė Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių.

„Per pastaruosius metus Lietuvos gynybos pramonė sparčiai sustiprėjo. Šiandien jau esame pasiekę brandą, leidžiančią imtis iniciatyvos ir organizuoti tokio masto tarptautinį renginį“, – pranešime sakė asociacijos vadovas Vaidas Sabaliauskas.

