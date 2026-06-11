Vilniuje duris atveria atnaujinta „N bazė“

Savanorių pr. 176 įsikūrusioje „N bazėje“ dirbs „Hyper“ formato „Norfos“ parduotuvė, kurioje veiks 22 savitarnos ir keturios įprastos kasos, kulinarijos cechas ir bandelių kepyklėlė. Atnaujinimo metu beveik visa „HyperNorfos“ įranga buvo pakeista nauja. Šios parduotuvės prekybos salės plotas siekia beveik 5 tūkst. kv. m. Į prekybos vietos modernizavimą investuota 2,5 mln. eurų, joje dirbs 56 darbuotojai.
Pertvarkant prekybos centrą, daug dėmesio skirta ne tik parduotuvės funkcionalumui, bet ir estetiškai patraukliam interjerui. Taip pat atnaujintas ir pastato fasadas.
„N bazėje“ lankytojų lauks ir atnaujinta „N“ vaistinė. Dar aštuoni nuolatiniai nuomininkai baigia savo patalpų kapitalinį remontą. Prekybos centre taip pat įsikurs naujokai: „Sinsay“, „Vynoteka“ ir vyrų kirpykla „Vizija“. Be to, „N bazėje“ papildomai įrengtos trys visiškai naujos nuomojamos erdvės.
Šiuo metu šalyje veikia 158 „Norfa“ parduotuvės. „Norfos“ prekybos tinklas 2026 m. planuoja atidaryti ar atnaujinti dešimt parduotuvių, į kurias ketina investuoti apie 25 mln. eurų.
„Norfos mažmenos“ 2025 m. prekių ir paslaugų apyvarta siekė 1,188 mlrd. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Tai yra 10,18 proc. daugiau nei 2024 m., kai bendrovės pardavimai sudarė 1,078 mlrd. eurų. Apyvarta be PVM taip pat išaugo 10,18 proc. – nuo 896,838 mln. iki 988,159 mln. eurų.
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