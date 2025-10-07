Vilniuje – masinės evakuacijos pratybos: gyventojai savo kailiu patiria karo scenarijaus grėsmes

„Kol kas pratybos vyksta labai neblogu tempu, kažkokių rimtesnių sutrikimų neturime, viskas vyksta pagal planą. Evakuacija kol kas be trikdžių“, – per spaudos konferenciją antradienį Vilniaus geležinkelio stotyje sakė V. Vitkauskas.
Jis pasidžiaugė, kad jaučiamas labai didelis susidomėjimas pratybomis.
„Matome augančią mūsų civilinės gynybos kultūrą. Žmonės tikrai domisi“, – sakė V. Vitkauskas.
Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, evakuacijos pratybose dalyvauja 500 savanorių, jie imituos evakuaciją iš sostinės autobusais – iš surinkimų punktų su policijos palyda jie bus išgabenami „žaliuoju koridoriumi“.
„Taip pat bus stebima, kaip autobusas judėtų kartu su bendru srautu“, – pasakojo sostinės meras.
Per pratybas kai kurie dalyviai evakuosis iš Vilniaus į Kauną traukiniais ir ten liks nakvoti. Vilniečiai taip pat vyks į Ukmergę ir kitus miestus.
Meras taip pat sakė, kad per pratybas bus vertinama, kaip veikia gyventojų perspėjimo sistemos.
„Tikimės, kad pratybos ant žemės padės geriau išmokti, ką galime geriau padaryti. (Yra – ELTA) daug sričių ir stengiamės išmokti pamokas“, – sakė jis.
Ministras: dėl bendros evakuacijos kalbama su Baltijos šalimis, Lenkija
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius spaudos konferencijos metu teigė, kad per pratybas paaiškės, kaip institucijoms sekasi bendradarbiauti tarpusavyje ir su nevyriausybinėmis organizacijomis.
„Stebėsime, kaip veikia bendradarbiavimas tarp skirtingų organizacijų, ypač – nevyriausybinių organizacijų, ar atitinka mūsų planams. Ir pagal galimybes, poreikius, koreguosime numatytus planus“, – komentavo V. Kondratovičius.
Jis teigė, kad evakuacijos tema Lietuva aktyviai kalbasi ir su kitomis Baltijos valstybėmis. Pasak V. Kondratovičiaus spalį planuojamas antras Baltijos šalių specialistų susitikimas dėl galimybių rengti bendrą šalių piliečių evakuaciją. Anot jo, į šias diskusijas siekiama įtraukti ir Lenkiją.
„Šį mėnesį planuojamas antras susitikimas, kuris vyks Latvijoje. Specialistai kalbėsis apie bendrą schemą, bendrą evakuaciją. Tikimės į tą bendrą veiklą įtraukti ir Lenkiją“, – dėstė ministras.
Kaip teigė V. Kondratovičius, vienu didžiausių iššūkių, kalbant gyventojų evakuaciją, yra kelių infrastruktūros tobulinimas. Ministras neslėpė, jog kai kuriuos svarbius maršrutus dar būtina tvarkyti.
„Kalbama dėl kelio Lazdijai-Augustavas išvystymo iki tam, kad jis tiktų evakuacijai“, – tvirtino V. Kondratovičius.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą įvardijo kaip silpną vietą
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Renatas Požėla, žurnalistų paklaustas, kas evakuacijos ir kitų pratybų metu paprastai tampa silpnąja vieta visoje sistemoje, minėjo Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą.
„Nėra didelės paslapties, kad šiuo metu ji (Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – ELTA) ne tai, kad modernizuojama, o kuriama nauja, nauja platforma, daugiapakopė, kuri apjungs ir karinę dedamąją. Tai čia visada būna tam tikras iššūkis, nes mūsų sistemai yra daugiau kaip 10 metų ir iš tikrųjų laikas turėti ją naują“, – dėstė R. Požėla.
PAGD vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje vis dar nepakanka apie grėsmes įspėjančių sirenų.
„Šiuo metu sirenos dengia iki 70 procentų Lietuvos teritorijos. Tačiau atliekami darbai ir dviejų metų perspektyvoje turime turėti didesnį skaičių sirenų“, – sakė ugniagesių vadovas.
Jo teigimu, atnaujinus sirenų tinklą, jis turėtų padengti apie 80 proc. šalies teritorijos.
Per evakavimo pratybas žmonės traukiniu vežami į Kauną
ELTA primena, kad sostinėje antradienį vyksta gyventojų evakavimo iš miesto pratybos. Tai yra šią savaitę prasidėjusių Lietuvos mobilizacinių pratybų „Vyčio skliautas“ sudedamoji dalis.
Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybės administracija, pratybų pradžioje gyventojai rinksis į evakavimo punktą Antakalnio gatvėje, prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto Inžinerijos licėjaus. Ten žmonės bus registruojami. Tada gyventojai autobusais vyks į Vilniaus geležinkelio stotį.
Iš geležinkelio stoties bus vykdoma gyventojų evakuacija į Kauną. Galutinis evakuacijos taškas – prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže.
Pirmadienį Lietuvoje prasidėjo beveik savaitę truksiančios didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
„Vyčio skliauto“ pratybų metu bus testuojami institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir grėsmių akivaizdoje.
