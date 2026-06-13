Vilniuje planuojama įrengti atminimo lentas Dirsytei ir Pečeliūnui

A. Dirsytei skirta atminimo lenta, kaip numatyta, bus įrengta ant Šv. Ignoto gatvėje esančio pastato. Joje bus užrašas „Čia veikusioje Vilniaus II mergaičių gimnazijoje 1944–1946 m. dirbo Adelė Dirsytė (1909–1955) – ateitininkė, mokytoja, politinė kalinė ir kankinė“.
S. Pečeliūnui atminti skirta lenta bus įrengta ant Gedimino pr. 34 esančio pastato. Lentoje, kaip skelbiama, bus tekstas „Šiame name 1958–1990 m. gyveno Kovo 11-osios Akto signataras Saulius Pečeliūnas (1956–2023). Čia 1989 m. vasario 5 d. buvo atkurta Lietuvos demokratų partija.“
A. Dirsytė, 1940–1946 metais dirbusi mokytoja Vilniaus mergaičių gimnazijoje, 1946 m. buvo apkaltinta antisovietine veikla, suimta bei karinio tribunolo nuteista 10 metų kalėti. Nuo 1947 m. ji buvo kalinta Komijoje, vėliau – Sibire. Po mirties jai skirtas Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordinas.
Tuo metu S. Pečeliūnas buvo Lietuvos politikas, nuo 1980 m. bendradarbiavęs leidžiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 1989–2001 m. jis buvo Lietuvos demokratų partijos, vėliau – Tėvynės sąjungos narys, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. Jis buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.
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(be temos)