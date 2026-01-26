Vilniuje plečiamas viešojo transporto švieslenčių tinklas

„Panoramos“ prekybos centras (Saltoniškių g. 9, Vilnius) jau kelerius metus džiaugiasi turėdamas šias viešojo transporto švieslentes. Visai neseniai švieslentė įrengta ir prekybos centre „Vilnius Outlet“ (Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius). Netrukus prie iniciatyvos prisijungė ir verslo centras „Quadrum“ (Konstitucijos pr. 21, Vilnius) bei Antakalnio poliklinika (Antakalnio g. 59, Vilnius), kur lankytojai taip pat gali matyti artimiausių viešojo transporto maršrutų atvykimo laikus.
Šios švieslentės padeda žmonėms paprasčiau planuoti savo laiką. Užsukę į prekybos centrą, polikliniką ar kitą objektą, lankytojai gali akimirksniu pasitikrinti, kada atvyks jiems reikalingas autobusas ar troleibusas, ir nuspręsti, ar jau metas eiti link stotelės. Tai leidžia išvengti bereikalingo laukimo stotelėje, suteikia daugiau aiškumo ir ramybės kasdienėse situacijose.
„Mums labai svarbu, kad keleiviai jaustųsi užtikrinti ir ramūs, laukdami viešojo transporto. Ne visi turi galimybę ar noro nuolat tikrinti telefoną, todėl informacija, matoma ten, kur žmonės jau yra – prekybos centre, poliklinikoje ar darbo vietoje – tampa natūralia pagalba. Norime, kad laukimas būtų kuo trumpesnis, patogesnis ir nekeltų streso, ypač skubantiems, vyresnio amžiaus žmonėms ar tėvams su vaikais. Tai mūsų rūpestis paslaugos kokybe ir kasdieniu keleivių komfortu“, – sakė Arnas Misiūnas, JUDU Judumo paslaugų organizavimo padalinio vadovas.
Didelę reikšmę turi ir komfortas bet kokiomis oro sąlygomis. Gyventojams nebereikia stovėti stotelėje per lietų, šaltį ar karštį – jie gali stebėti transporto atvykimo laiką būdami viduje ir išeiti tik tada, kai transportas jau netrukus pasirodys.
Projektas toliau aktyviai plečiamas. Šiuo metu prie iniciatyvos pakviesti prisijungti aštuoni prekybos centrai, vienuolika gydymo įstaigų, dvi renginių ir koncertų salės, šeši verslo centrai bei keturi bankai. Ateityje planuojama įtraukti ir švietimo įstaigas bei kitus viešuosius ir verslo objektus.
Projektą palaiko ir verslo atstovai: „Viešojo transporto švieslentės verslo centre prisidės prie patogesnės ir sklandesnės kasdienės patirties tiek darbuotojams, tiek lankytojams. Realiojo laiko informacija apie viešojo transporto judėjimą leis geriau planuoti laiką, sumažins neapibrėžtumą ir stresą, ypač skubant į susitikimus ar po darbo. Tai nedidelis, bet reikšmingas sprendimas, kuris didina komfortą, skatina tvaresnį judumą ir atliepia šiuolaikinio verslo centro poreikius“, – dalijosi verslo centro „Quadrum“ atstovas.
Norintys palengvinti kelionių planavimą savo klientams ar darbuotojams kviečiami tiesiogiai kreiptis el. paštu: [email protected]. JUDU pasirengę padėti iš techninės pusės: suteikti sprendimus, konsultuoti ir padėti integruoti reikalingus įrankius, kad tvaresnis judumas taptų patogus ir kasdienis pasirinkimas.
Viešojo transporto švieslenčių plėtra – tai dar vienas žingsnis link patogesnio ir šiuolaikiško Vilniaus, kuriame viešasis transportas tampa ne tik funkcionalus, bet ir artimas kasdieniam žmonių gyvenimui.
