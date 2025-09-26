Vilniuje pradedamas naujas nemokamų mankštų senjorams sezonas: ką svarbu žinoti?

„Vilnius – atviras ir rūpestingas miestas visiems savo gyventojams, todėl jau ne pirmus metus garbaus amžiaus vilniečius kviečiame dalyvauti nemokamose mankštose, apsilankyti mieste esančiuose baseinuose. Aktyvus gyvenimo būdas ir bendravimas yra itin svarbūs ne tik sveikatai, bet ir ilgaamžiškumui, todėl senjorų aktyvumas tikrai įkvepia“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Nemokamos mankštos – jau nuo kitos savaitės
Jau nuo trečiadienio (spalio 1 d.) startuoja naujas nemokamų mankštų senjorams sezonas:
Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E) – pirmadieniais ir trečiadieniais 10 val.;
NBA krepšinio mokyklos arenoje (Žemynos g. 14) – kiekvieną antradienį 8 val. ir kiekvieną ketvirtadienį 9 val.
Išankstinė registracija į nemokamas treniruotes nėra vykdoma, į treniruotės vietą reikėtų atvykti likus kelioms minutėms iki užsiėmimų pradžios. Jei turi, senjorai su savimi gali pasiimti ir sportui skirtą kilimėlį, gertuvę su vandeniu.
Nuo iniciatyvos pradžios 2023-ųjų rudens, profesionalių „Active Vilnius“ komandos trenerių vedamose treniruotėse sudalyvavo daugiau nei 10 tūkst. senjorų, todėl ir šį sezoną tikimasi aktyvaus senjorų įsitraukimo.
Nemokami baseinai – paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį
Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį senjorai gali nemokamai naudotis visomis „Active Vilnius“ valdomų Fabijoniškių bei Lazdynų baseinų ir sporto klubų teikiamomis paslaugomis – nemokamai plaukioti baseinuose, sportuoti treniruoklių salėse, dalyvauti grupinėse treniruotėse.
Lazdynų baseine ir sporto klube (Erfurto g. 13) – nuo 9 iki 15 val.;
Fabijoniškių baseine ir sporto klube (Vėtrungių g. 45A) – nuo 14 iki 21 val.
Išankstinė registracija nėra vykdoma, atvykus sportuoti, registratūroje senjorams reikės parodyti savo pažymėjimą. Su savimi reikia turėti sportui tinkamą aprangą, sportinius batelius, rankšluostį ir plaukimo kepurėlę, jei bus norima plaukioti.
Nuo 2024-ųjų spalio, kada senjorai buvo pirmąkart pakviesti nemokamai sportuoti sostinėje įsikūrusiuose baseinuose, tokia galimybe pasinaudojo jau daugiau nei 3 tūkst. garbaus amžiaus vilniečių.
Jau artimiausiu metu svetainėje vilnius.lt bus paskelbta daugiau informacijos apie senjorams skirtas nemokamas veiklas – sekite naujienas!
