Vilniuje – Ukrainai skirta palaikymo akcija „Saulėgrąžos“

„Šį pavasarį pasėtos gėlės jau subrendo, tad dabar kviečiame nuskinti jų žiedus. Šiuo paprastu, bet prasmingu veiksmu pagerbsime visus, kurie paaukojo gyvybę už Ukrainos laisvę. Jie kovoja ir žūsta ne tik dėl savo šalies – jų pasiaukojimas saugo ir mūsų, ir visos Europos, laisvę bei ramybę“, – pranešime teigė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovas Evaldas Gelumbauskas.
Akcijoje planuoja dalyvauti Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitchenko, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinis direktorius Arūnas Bubnys, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė.
Koncertinėje akcijos dalyje pasirodys Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ ir VDU Ukrainos centro vaikų vokalinė studija „Mrija“ („Svajonė“).