Vilnius ruošiasi Gailestingumo kongresui

„Džiaugiamės, kad mes dabar galime turėti šitą pasaulinio masto įvykį Lietuvoje. Tai iš tikrųjų pirmas kartas, kur Vatikano organizuojamas pasaulinis renginys vyksta Lietuvoje“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė dvasininkas.
G. Grušo teigimu, dalis atvyksiančiųjų apsistos viešbučiuose, kai kuriuos piligrimus savo namuose priims miestiečiai. Tikinčiuosius iš Lietuvos renginio organizatoriai skatina apsigyventi pas artimuosius, gyvenančius Vilniuje.
Iki birželio 12 dienos vyksiančio pasaulinio masto Katalikų Bažnyčios renginio tema – „Statome Gailestingumo miestą“. Ji, anot organizatorių, kviečia apmąstyti tikinčiųjų misiją kurti bendruomenes, kuriose mažėja abejingumo ir individualizmo, įsigali jautrumas kitam „per konkretų meilės darbą, žodį ir maldą“.
Renginio programoje numatytos įvairios konferencijos, mokymai, dalyvių liudijimai, pamaldos, šlovinimo susitikimai, piligrimystės ir teminės ekskursijos Vilniuje, gailestingumo darbų iniciatyvos mieste bei festivalis jaunimui.
Pagrindiniai kongreso renginiai vyks ant Vilniuje esančios Išganytojo kalvos prie Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios. Organizatoriai skelbia, kad ši vieta katalikams svarbi, nes joje veikė misionierių, vizičių, šaričių vienuolijos, 1934 metais nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas.
Sovietmečiu vizičių vienuolynas ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia buvo paversti kalėjimu, tačiau šiandien, anot organizatorių, su Gailestingumo kongresu ši vieta vėl tampa maldos, susitaikymo ir vilties vieta.
„Raginame renginio kontekste atrasti šias vietas – Išganytojo kalvą, pažvelgti į ją ne kaip į buvusio kalėjimo teritoriją, ne kaip į buvusią ligoninę (...) bet kaip į vietas, kurios liudija gailestingumą, į vietas, kurios mums tampa simboliais, kaip šiandien kalbėti apie gailestingumą“, – spaudos konferencijoje sakė kongreso koordinatorė Inesa Čaikauskienė.
Tuo metu arkivyskupas pabrėžė, jog Vilnius yra svarbus miestas gailestingumo kontekste, nes jame gyveno šventoji Faustina Kovalska ir jos nuodėmklausys palaimintasis Mykolas Sopočka, čia nutapytas pirmasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas, Vilniuje padiktuota Dievo gailestingumo vainikėlio malda.
Renginyje dalyvaus daugiau nei šimtas pranešėjų.
Kongreso metu atskiras dėmesys bus skiriamas ir jaunimui. Jiems skirto festivalio koordinatorius Matas Macevičius teigė pastebintis vis ryškesnį jauno žmogaus susidomėjimą tikėjimu.
„Vis daugiau žmonių atsiliepia į mūsų veiklas, ateina ateina ieškodami įvairių dalykų, pagrindinių ir autentiškų dalykų, tai saugumo, stabilumo, tikrų, tvarių draugysčių ir dažnas liudija, kad bažnyčioje šiuos dalykus atranda. Tai pirmiausia mes į šį gailestingumo kongresą žiūrime kaip į galimybę visiems šiems jauniems žmonėms, kurie nori, kurie ieško, suteikti dar vieną tikėjimo patirtį“, – nurodė jis.
Skelbiama, kad į renginį atvyks piligrimai, evangelizatoriai, dvasininkai ir bendruomenių lyderiai iš daugiau nei 50 pasaulio šalių.
Pasauliniai Gailestingumo kongresai rengiami kas trejus metus ir yra vykę Romoje, Italijoje 2008 metais, Krokuvoje, Lenkijoje 2011 metais, Bogotoje, Kolumbijoje 2014 metais, Maniloje, Filipinuose 2017 metais ir Apijoje, Samoa 2023 metais.
Vilniuje vyksiantį kongresą organizuoja Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterija kartu su Vilniaus arkivyskupija.
(be temos)
(be temos)