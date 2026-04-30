Vilnius skelbia šildymo sezono pabaigos datą

Sprendimas išjungti šildymą priimtas atsižvelgiant į sinoptikų prognozes. Po šaltų ir vėjuotų orų periodo jau šį savaitgalį lepins vasariška šiluma, kuri nesitrauks ir ateinančią savaitę.
„Po ilgesnio vėsesnių orų laikotarpio pagaliau sulaukiame tikro pavasario, todėl šildymo sezoną galime užbaigti. Vis dėlto kiekvienas daugiabutis išlieka lankstus – gyventojai gali nuspręsti šildytis ilgiau, jei to reikia“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą lemia lauko oro temperatūra. Nors sezono starto ir finišo datos varijuoja, įprastai šildymas daugiabučiuose įjungiamas spalio mėnesį, o išjungiamas balandį. Vis dėlto šis sezonas sostinėje išsiskyrė ir savo ankstyva pradžia, ir vėlyva pabaiga. Praėjęs sezonas pradėtas spalio 15 d., o baigtas balandžio 14 d. Vėliausiai šildymas sostinėje išjungtas gegužės 5 d., taip buvo 2021-aisiais.
Gyventojai, norintys šildytis ilgiau, galės tęsti šildymo sezoną daugumos bendraturčių sutarimu – jei daugiau nei pusė (50 proc. + 1) daugiabučio namo bendraturčių sutinka su sprendimu tęsti šildymą, bendrijos arba namo administratorius apie priimtą sprendimą teturi informuoti „Gijas“. Svarbu, kad temperatūra butuose neviršytų nustatytų higienos normų.
(be temos)