Vilnius steigia naują įmonę mokyklų rekonstrukcijai, derasi dėl paskolos

Sostinės taryba trečiadienį leido VVK steigti naują įmonę.
Anksčiau VKK vadovė Laura Joffė BNS teigė, kad keturių mokyklų ir vieno darželio rekonstrukcijai gali reikėti apie 70 mln. eurų, iš kurių 95 proc. būtų paskola, tačiau trečiadienį sakė tikslios sumos negalinti įvardyti: „Vyksta konkursai ir derybos finišo tiesiojoje“.
Jos teigimu, derybos su bankais turėtų baigtis artimiausiu metu, o paskolos sutartį tikimasi pasirašyti iki metų pabaigos.
„Jau daugiau nei pusmetį intensyviai dirbame ties unikalaus finansavimo modelio, kai sparčiai mokyklų ir darželių plėtrai apjungiamos savivaldybės įmonės ir bankų lėšos, antruoju etapu“, – BNS sakė L. Joffė.
„Šiuo metu esame derybų su instituciniais bankais etape ir artimiausiu metu ketiname atsirinkti antro etapo finansuotojus. Planuojame, jog sutartis dėl finansavimo bus pasirašyta iki šių metų pabaigos. Paskola, kaip ir pirmuoju etapu, mums bus teikiama be savivaldybės garantijų“, – pridūrė ji.
Anksčiau VKK vadovė teigė, kad derybos vyko su keturiais instituciniais bankais, tarp kurių – Europos investicijų bankas (EIB) ir Šiaurės investicijų bankas (ŠIB), taip pat su dar penkiais komerciniais bankais.
Jos teigimu, antruoju finansavimo etapu numatyta rekonstruoti Žvėryne esančias Blindžių ir Miglos pradines mokyklas, Šeškinės pradinę mokyklą bei Justiniškių „Vyturio“ pradinę mokyklą. Į šį etapą taip pat įtrauktas Šnipiškių lopšelio-darželio „Pipiras“ remontas.
Švietimo įstaigų rekonstrukcija, o vėliau ir visų jų administravimu bei priežiūra rūpinsis „Vilnius Education Infrastructure 2“, vėliau atnaujintos švietimo įstaigos būtų nuomojamos savivaldybei.
Pasak L. Joffės, jau paskelbti pirmieji švietimo įstaigų rekonstrukcijos rangovo konkursai, darbai prasidės šį rudenį ir truks iki 2,5 metų.
BNS rašė, kad sausio pabaigoje VVK pranešė pasirašiusi 23 metų trukmės sutartis su EIB ir ŠIB dėl 168 mln. eurų bendros paskolos.
Planuojama projekto vertė siekia 177 mln. eurų, iš jų 95 proc. – bankų paskolos, o 5 proc. – kompanijos investicija. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sakė, kad bankų palūkanų norma yra 1,35 proc.
Anot V. Benkunsko, toks statybų finansavimo modelis pasirinktas negalint ugdymo įstaigų statyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tuo metu pati savivaldybė yra apribota nuosavų lėšų ir nustatytų skolinimosi limitų.
Jo teigimu, per trejus metus – iki 2028 metų rugsėjo – bus pastatytos devynios ugdymo įstaigos, talpinsiančios daugiau nei 4 tūkst. vaikų. Darželiai bus statomi Jeruzalėje, Šnipiškėse, Verkiuose, Pašilaičiuose, Pilaitėje, mokyklos – Santariškėse, Perkūnkiemyje, Pavilnyje, Kalnėnuose.
(be temos)