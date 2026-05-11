 Vilnius švenčia „Kaimynų dieną“: kviečia susitikti kiemuose

2026-05-11 11:50
Pranešimas spaudai

Kasdien prasilenkiame su žmonėmis laiptinėje, kieme ar gatvėje, tačiau ne visada randame progą su jais pabendrauti. Kaimynų diena – puiki proga susipažinti. Gegužės 29 d., penktadienį, įvairiose Vilniaus vietose vyks „Kaimynų dienos“ bendruomenių šventės, kur vilniečiai kviečiami susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti kaimynyste ir smagiai praleisti laiką savo rajone.

„Praėjusiais metais, kai Vilnius buvo „Europos žalioji sostinė“, mieste pirmą kartą surengta „Kaimynų diena“ parodė, kaip stipriai žmonėms reikia paprastų, jaukių susitikimų savo artimiausioje aplinkoje. Tą dieną sostinės kiemai, parkai ir aikštės prisipildė smagių pokalbių, šypsenų ir bendrystės jausmo, todėl šiemet kviečiame tęsti šią tradiciją ir vėl susitikti savo seniūnijose“, – sakė projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.

Kiekviena šventės vieta turės savitą programą

Skirtingi Vilniaus rajonai „Kaimynų dieną“ švęs savaip – vienur vyks kūrybinės dirbtuvės ir vaikų žaidimai, kitur skambės gyva muzika, bus rengiamos edukacijos ir meninės veiklos. Visas vietas vienys bendras akcentas – suneštinė vakarienė po atviru dangumi.

Renginiai vyks šiose Vilniaus vietose:

Antakalnis – „Miesto laboratorija“, Antakalnio g. 17-13 (17–21 val.).

Fabijoniškės – šalia seniūnijos, S. Stanevičiaus g, 24 (17–20 val.).

Grigiškės – Kovo 11-osios g. 36 (18:30–21 val.).

Justiniškės – Sigito Gedos alėja, šalia Taikos g. 60 (17–21 val.).

Karoliniškės – žalioji erdvė prie I. Šimulionio g. 5 (18–21 val.).

Lazdynai – Šeimų parkas, Architektų g. 152 (17–21 val.).

Naujamiestis – Amatų skveras, Naugarduko g. 50B (17–20 val.).

Pašilaičiai – Perkūno skveras, Perkūnkiemio g. 53 (18–21 val.).

Pilaitė – Varnės parkas (18–21 val.).

Rasos – Birbynių regykla, Birbynių g. 22 (17–21 val.).

Šeškinė – Saulės alėja, greta Dūkštų g. 30 (17–20 val.).

Šnipiškės – Šnipiškių aikštė, Kintų g. 8 (17–21 val.).

Vilkpėdė – Vilkpėdės skveras, šalia lopšelio-darželio „Aušrelė“ (17–21 val.).

Žvėrynas – prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką, Treniotos g. 48 (17–20 val.).

