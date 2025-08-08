Vyro keiksmai dėl baudos už apmokestintą automobilių statymą virto kuriozu

Vaizdo įrašas, filmuotas automobilyje, kuriame prie vairo sėdi vyras, pasklido feisbuke. Dėl to, kad nesusimokėjo už transporto priemonės statymą apmokestintoje zonoje ir gavo baudą, jis gerokai plūdo ant Vilniaus savivaldybės susisiekimo paslaugų įmonės JUDU.
„Mes 100 proc. rašome pareiškimą. Kodėl mes turime mokėti, jei jūs neuždėjote ženklo? Ar aš, bevažiuodamas, turiu atsidaryti programėlę ir žiūrėti, ar aš mokamoje zonoje stoviu, ar ne?“ – kalbėdamas telefonu, kaip galima numanyti, su minėtos įmones atstovais, klausė vairuotojas.
Jis tuoj pat išgirdo atsakymą: „Taip, reikėtų pasitikrinti, ar esate mokamoje zonoje, nes didžiojoje Vilniaus dalyje – parkavimas yra mokamas“.
Vyras vaizdo įraše aiškino, kad tame pačiame biure kaip ir jis dirbantys žmonės, sustoję aikštelėje Konstitucijos prospekte, taip pat gavo baudą. Kad patvirtintų savo žodžius, vairuotojas paprašė ant keleivio sėdynės sėdėjusios moters nukreipti telefono vaizdo kamerą į šalia stovinčius automobilius. Ant priekinių jų stiklų išties matyti baudų lapeliai.
„Mes nenorime mokėti šitos baudos, nes ji neturi jokio pagrindo. B**t, atvarėm pavalgyti į restoraną – čia niekada nebuvo zonos. Aš čia valgau kiekvieną savaitę po du kartus. Kas per ch****a? Ar jūs juokaujat, b**t? Jūs girdėjote, ką ji pasakė? „Mes, aišku, nespėjome uždėti ženklų, kad nebuvo raudonos zonos, tai jūs turite stebėti programėlėje, kur parkuojate mašiną“, – pašnekovę esą citavo pasipiktinęs vyras.
Chebra, iš mūsų užsidirbs dabar tiek babkių – čia visa eilė tokia. Visi automobiliai, išskyrus vienintelį, gavo.
Vairuotojas internautų prašė dalytis vaizdo įrašu, nes įtaria pasipinigavimą. „Chebra, iš mūsų užsidirbs dabar tiek babkių – čia visa eilė tokia. Visi automobiliai, išskyrus vienintelį, gavo“, – apmaudo neslėpė jis.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai išsiuntė žinutę vaizdo įrašo autoriui, prašydami pakomentuoti plačiau, tačiau kol kas jo atsakymo nesulaukė. Dėl papiktinusios situacijos taip pat kreipėmės ir į JUDU atstovus. Atsakymas, kurio sulaukėme, gerokai nustebino. Kaip teigė įmonės Klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė, Konstitucijos pr. 23 esanti aikštelė yra centrinėje miesto dalyje ir jau ilgą laiką – nuo 2012 netų – priklauso mokamai zonai.
„Nuo liepos 1 d. čia pokyčių nebuvo – galiojo ir toliau galioja raudona zona. Šioje vietoje kelio ženklai, informuojantys apie mokamą stovėjimą, yra įrengti ir galioja pagal Kelių eismo taisykles (KET). Dėl galiojančios tvarkos skundų neturėjome – tai pirmas atvejis“, – aiškino pašnekovė, pridėdama nuotrauką, kurioje matyti ženklas, žymintis raudonąją automobilių stovėjimo zoną.
