Adomas Bužinskas apskundė pas jį atliktas kratas: neturėjome ir neturime ko slėpti

„Vakar pateikiau skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmų. Kodėl? Nes būtent jų veiksmais, o ne mano, sukurta situacija, lemianti tariamą poreikį atlikti kratas“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį pranešė jis.
A. Bužinskas teigia neturintis pastabų dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, nurodė miesto administraciją antrus metus bendradarbiaujant su teisėsauga ir teikiant visą reikalingą medžiagą.
„Neturėjome ir neturime ko slėpti, tad ir toliau teiksime visą reikiamą medžiagą iš savo pusės. Kam aš turiu pastabų ir kas kelia nuostabą bei susirūpinimą, tai pareigūnų veikimo būdui“, – rašė administracijos direktorius.
„Nes tai, kam pakanka elementaraus telefono skambučio ar elektroninio laiško, ar mano nuvykimo pas pareigūną, ar pastarojo atvykimo, jeigu tam yra poreikis, pareigūnų veiksmais paversta nesankcionuotomis kratomis darbo vietoje, namuose, automobilyje“, – pažymėjo jis.
Pasak A. Bužinsko, pirmadienį telefonu „pagaliau“ susisiekę tyrėjai jam įteikė šaukimą į apklausą.
„Suprantu, kad šie mano veiksmai žalos, padarytos mano reputacijai, nesumažins. Visgi tikiu, kad policija objektyviai įvertins savo pareigūnų veiksmus ir galbūt tai padės kitiems žmonėms ir jų artimiesiems išsaugoti daug nervinių ląstelių dėl kitų žmonių nekompetencijos“, – nurodė administracijos direktorius.
Kaip rašė BNS, gegužės 7-ąją A. Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje buvo atliktos kratos, susijusios su prieš penkerius metus jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintu gatvių standartu.
Iš A. Bužinsko namų buvo paimta planšetė, jį norėta apklausti kaip specialųjį liudytoją.
Teisėsauga kratas sieja su administracijos direktoriaus nedalyvavimu apklausoje. Prokuratūra BNS anksčiau nurodė, kad balandžio 14-ąją A. Bužinskui buvo išsiųstas šaukimas į apklausą gegužės 7 dieną, tačiau jis neatvyko.
Administracijos direktorius teigia šio šaukimo negavęs ir dvejojantis jo išsiuntimu.
„Manau, pastarasis net nebuvo siųstas, nekalbant jau apie tai, kad jis turėtų būti įteikiamas arba įsitikinama jo gavimo faktu. Tuo tarpu mano tariamas neatvykimas į apklausą policijos minimas kaip viena iš nesankcionuotų kratų priežasčių“, – nurodė A. Bužinskas.
Jo pateiktais duomenimis, kovo 2-ąją teismas priėmė nutartį dėl daiktų poėmio iš savivaldybės administracijos patalpų, tačiau atlikti poėmį ikiteisminio tyrimo pareigūnė gegužės 7-ąją atvyko tik daugiau nei po dviejų mėnesių, A. Bužinskui oficialiai atostogaujant.
„Aptariamo poėmio metu apžiūrėjus mano darbo kabinetą siektų paimti daiktų, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio telefono, suprantama, nerasta ir nepaimta. Štai tuomet ikiteisminio tyrimo pareigūnė nutaria dėl neatidėliotinai, t. y. nesant teismo leidimo, darytinų kratų tiek Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, tiek mano namuose, tiek mano automobilyje“, – sakė A. Bužinskas.
Nutarimais, jo teigimu, tik deklaratyviai nurodoma, kad kratas reikia atlikti neatidėliotinai, esant pagrindui manyti, jog paimtini daiktai gali būti slepiami, o A. Bužinskas esą vengia atvykti į apklausą.
„Be to, daugiau negu keista ir nelogiška būtų slėpti mobilųjį telefoną namuose ar mašinoje, kuomet pats tuo metu esi užsienyje“, – pridūrė administracijos direktorius.
BNS skelbė, kad šis ikiteisminis tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo, tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuroras.
