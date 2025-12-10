Apeliacinis teismas planuoja atversti Kristijono Bartoševičiaus seksualinių nusikaltimų bylą

Apeliaciniam teismui pateikti keturi skundai – prokuratūros, K. Bartoševičiaus advokato ir dviejų nukentėjusiųjų atstovų.
K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas prašo išteisinti buvusį politiką arba panaikinti nuosprendį ir perduoti pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.
O. Šibkovas BNS posėdžio išvakarėse patvirtino, kad buvęs Seimo narys dalyvaus trečiadienį pradedant nagrinėti bylą.
BNS skelbė, kad Panevėžio apygardos teismas liepą K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų ir skyrė septynerius metus laisvės atėmimo, taip pat tenkino ieškinių turtinei ir neturinei žalai atlyginti už beveik 28 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, kad būdamas Seimo nariu K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
Apeliacinį skundą pateikė ir prokuroras bei dviejų nukentėjusiųjų atstovai, jie prašo K. Bartoševičių nuteisti griežčiau.
Prokuroras prašė buvusiam Seimo nariui skirti dešimt metų kalėjimo ir taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – atlikus bausmę, penkerius metus uždrausti dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Panevėžio teismas argumentavo minėtos baudžiamojo poveikio priemonės neskyręs, nes pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą dėl nusikaltimų prieš vaikus kaltais pripažintiems asmenims ir taip draudžiama užsiimti veikla, susijusia su mažamečiais ir nepilnamečiais. Todėl pirmosios instancijos teismas prokuroro prašytą draudimą vertino kaip perteklinį.
Ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių ir mažamečių seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo prokuratūra atliko nuo 2022-ųjų lapkričio. Įtarimai politikui pateikti 2023-iųjų vasarį, 2023-ųjų sausio pabaigoje jis atsisakė Seimo nario mandato.
(be temos)