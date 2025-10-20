Apsauginės kaukės nedėvėjęs ir į prekybos centro apsaugininką šovęs vyras išgirdo nuosprendį

Į apsaugininką tuomet šovusiam vyrui skirta reali 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vilnietis ją turės atlikti kalėjime.
Anksčiau pirmos instancijos teismas D. Varną buvo pripažinęs kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus ir skyrė lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Apeliacinis teismas šį nuosprendį pakeitė – vilniečiui inkriminuota nusikalstama veika buvo perkvalifikuota ir jis pripažintas kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Taip pat teismas nustatė, jog D. Varnas padarė sunkų sveikatos sutrikdymą dėl nukentėjusio asmens tarnybos pareigų vykdymo, tai yra šovė į žmogų, kuris tuo metu dirbo apsaugininku.
Taip pat, apeliacinės instancijos teismo sprendimu, perkvalifikuota ir kita D. Varnui inkriminuota nusikalstama veika – nuspręsta, kad jis neteisėtai disponavimo dideliu kiekiu šovinių (daugiau nei 100 vnt.).
Teismas D. Varnui skyrė galutinę 3 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Taip pat nuspręsta padidinti nukentėjusiajam Nerijui Dulksniui šioje byloje priteistos neturtinės žalos sumą iki 20 tūkst. eurų.
Be to, teismo sprendimu lieka galioti anksčiau D. Varnui priimto nuosprendžio dalis dėl draudimo 5 metus laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą bei įpareigojimo atlyginti turtinę žalą Teritorinei ligonių kasai.
Šis Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Nuteistojo veiksmuose didžiulio susijaudinimo neįžvelgė
D. Varnas Apeliacinio teismo prašė jį išteisinti dėl šūvių į apsaugos darbuotoją, nes, pasak nuteistojo, jis tokius veiksmus atliko, gindamasis nuo neteisėtų apsaugininko veiksmų. Vyras nurodė, kad apsaugos darbuotojas jį puolė, purškė dujas, stumdėsi.
Apeliacinis teismas šį skundą atmetė.
Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, taip pat nesutiko ir su pirmos instancijos teismo vertinimu, jog D. Varnas į apsaugos darbuotoją šovė stipriai susijaudinęs, tai yra afekto būsenoje, kurią sukėlė neteisėti apsaugininko veiksmai.
Anot Apeliacinio teismo, nustatyta, kad prekybos centre kilus konfliktui tarp apsauginės kaukės dėl COVID-19 pandemijos nedėvėjusio D. Varno ir parduotuvėje apsaugos darbuotoju dirbusio Nerijaus Dulksnio, pastarasis veikė įgaliojimų ribose.
Nagrinėjant bylą, nuteistasis D. Varnas minėjo, kad negali dėvėti veido kaukės, nes turi sveikatos sutrikimą ir gali pateikti tai įrodantį dokumentą. Tiesa, prekybos centre kilus konfliktui dėl kaukės nedėvėjimo, minėtos pažymos vyras apsaugos darbuotojui nepateikė.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad apsaugininkas bandė įspėti D. Varną dėl kaukės nedėvėjimo, kvietė policiją, bandė sustabdyti iš parduotuvės išeinantį vyrą, parodė dujų balioną, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, savo veiksmais neviršijo įgaliojimų ir nesukėlė nuteistajam afekto būsenos.
Anot teismo, D. Varnas, šaudamas į apsaugininką, veikė tyčia, jis nebuvo labai susijaudinęs.
Apeliacinis teismas, skirdamas bausmę vilniečiui, atsižvelgė į kelias lengvinančias aplinkybes. Viena jų – kad D. Varnas, peršovęs apsaugos darbuotoją, nepasišalino iš įvykio vietos, teikė sužalotajam pirmąją pagalbą. Taip pat teismas, nagrinėdamas epizodą dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis, atsižvelgė į tai, kad nuteistasis pripažino kaltę.
Bylos duomenimis, D. Varnas 2021 m., spalį, Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančioje „Rimi“ parduotuvėje, sužalojo apsaugos darbuotoją N. Dulksnį. Konfliktas tarp pirkėjo ir apsaugininko įsiplieskė dėl to, kad D. Varnas nedėvėjo apsauginės kaukės, nors tuomet dėl COVID-19 pandemijos kaukių dėvėjimas buvo privalomas.
Anot teisėsaugos, D. Varnas ir apsaugos darbuotojas susistumdė, o vėliau lauke vyras šovė į apsaugininką iš legaliai laikyto šaunamojo ginklo ir peršovė jam abi kojas.
Naujausi komentarai