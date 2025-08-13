Avariją išgyvenęs Adomas Bužinskas atskleidė, ar dar sės ant motociklo

„Džiaugiuosi likęs gyvas“, – sakė A. Bužinskas, atvykęs apžiūrėti savo motociklo.
Ilgus metus motociklais ir motoroleriais važinėjantis vyras teigė, jog puikiai supranta visas rizikas kelyje. Visgi nelaimė gali ištikti ir ramiai važiuojant namo iš darbo – neviršijant greičio, neskubant.
„Kažkas nusprendžia apsisukti ir tiesiog tavęs nepamato ir nuskina. Būtent man tokia situacija teko. Aš pakankamai sėkmingai trenkiausi – į priekinę mašinos dalį, išskridau per kapotą. O tada mane apsaugojo motociklininko apranga“, – pasakojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Jis pabrėžia, kaip svarbu tinkamai pasiruošti važiavimui motociklu. Nepaisant to, koks oras už lango, motociklininkas turi būti apsirengęs atitinkamai – tai gali išgelbėti gyvybę.
„Visiems, kas važinėja su šortais ar marškinėliais, linkiu įsigyti motociklininko aprangą. Manau, kad didžiąja dalimi atsipirkau tokiomis sąlyginai nedidelėmis traumomis dėl aprangos, kurią visada dėvėjau, kad ir kaip karšta būdavo vasarą“, – pabrėžė jis.
Adomui lūžo riešas ir, kaip pats rašė savo „Facebook“ paskyroje, trūko užpakalinis ir vidinis kelio raiščiai, patemptas priekinis, dalinai plyšo du šlaunies raumenys.
„Antrąkart tokioje pačioje situacijoje imčiau tuos pačius sužeidimus“, – sakė jis laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Motociklu važinėjantiems kolegoms jis pataria du dalykus: nepamiršti apie tai, kad reikia visada labai kritiškai vertinti situaciją ir tinkamai pasiruošti kelionei.
„Važiuojant motociklu, tavo visada yra šalutinis kelias. Mane nelabai guodžia, kad šitoje situacijoje aš nesu kaltas. Gerai, kad buvau pamatęs, jog kažkas bus ne taip ir spėjau paspausti stabdžius. Antras dalykas – aprangos, kaip ir kaip jos erzintų, kad ir kaip vasarą karšta ir atima dalį važiavimo malonumo“, – dėstė vyras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot jo, pamačius, kaip po avarijos atrodė jo dėvėti drabužiai, nesunku įsivaizduoti, kaip atrodytų kūnas, jei jis būtų be jų.
Paklaustas, ar dar sės ant motociklą, Adomas šypsosi – ne jam vienam spręsti.
„Žmona turi savo nuomonę apie tai. Kaip ir kiekvieno proto žmogus pasakytų, ji mano, jog nebesėsiu. Bet būtų įdomu vieną kartą pabandyti ir pažiūrėti, ar pačiam būtų psichologiškai baisu. Bet kadangi turiu beveik ketverių metų dukrą ir kitą dukrą pakeliui, manau, jog tėtis kol dukros užaugs pavažinės ant keturių ratų“, – šypsojosi A. Bužinskas.
Kategoriškai dviejų ratų jis neišsižada, tačiau mano, jog teks.
„Šiai dienai nebūtų protinga sakyti, kad neteks to pamiršti. Dar noriu santuokoje gyventi“, – juokėsi Adomas.
