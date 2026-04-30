 Per avarijas Vilniuje nukentėjo du mažamečiai

2026-04-30 09:55
ELTOS inf.

Trečiadienį sostinėje užfiksuotos dvi avarijos, kurių metu nukentėjo du mažamečiai, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Per avarijas Vilniuje nukentėjo du mažamečiai / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Skelbiama, jog apie 8.10 val. Šilo gatvėje 1966 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją paspirtuku važiavusį mažametį, gimusį 2016 m. Jis, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.

Tuo metu apie 11.57 val. Savanorių prospekte 1994 m. gimusio vyro vairuojamas krovininis automobilis „Volvo FH“ persirikiuodamas į pirmą eismo juostą kliudė automobilį „Renault“, kurį vairavo 1992 m. gimusi moteris. Po smūgio automobilis „Renault“ atsitrenkė į gatvės apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Renault“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai, bei mažametis keleivis, gimęs 2016 m. Jis buvo paguldytas į ligoninę.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

