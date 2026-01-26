Bėglį nušovusio pasieniečio teisme bus apklausiami žuvusiojo artimieji

Pasienietis teisiamas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją. Pirmadienį turėtų būti apklausti žuvusiojo žmona, sūnus ir viena giminaitė.
Praėjusiame teismo posėdyje buvo peržiūrėti byloje esantys vaizdo įrašai, padaryti tarnybinio automobilio vaizdo registratoriumi ir pareigūnų kūno kameromis.
Pareigūnas kaltės nepripažįsta.
Kaip skelbė BNS, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Bėglys važiavo ignoruodamas jį persekiojančio tarnybinio automobilio garsinius ir šviesos signalus, pareigūnų reikalavimus sustoti bei jo kelyje stovintį ginkluotą pasienietį. Pastarasis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas.
Paaiškėjo, kad automobilis buvo prikrautas dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis.
