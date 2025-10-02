 Teisiamųjų suole – pasienietis: kaltinamas nužudęs pažeidėją, kai šovė į nestojusį jo automobilį

2025-10-02 11:15
BNS inf.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas kaltinamas galimai pažeidimą dariusio vyro nužudymu, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

„Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei“, – teigiama pranešime.

Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Kaip skelbia prokuratūra, praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.

Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, jis nepakluso perspėjimams sustoti.

„Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas Karolis Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms“, – teigia prokuratūra.

Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.

Kaip BNS teigė VSAT atstovas Giedrius Mišutis, automobilį vairavęs vyras bandė partrenkti minėtą pasienietį.

„Jis spėjo atšokti ir šovė į nuvažiuojantį automobilį“, – sakė pareigūnas.

Jo teigimu, automobilyje buvo rasta 4500 pakelių kontrabandinių cigarečių.

Pasak G. Mišučio, po šio įvykio nužudymu kaltinamas pasienietis buvo perkeltas į kitas pareigas – jis dabar yra stebėjimo sistemų operatorius. VSAT suteikė jam psichologų pagalbą, tarnyba apmoka jo išlaidas advokatui.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo gautos specialistų išvados, apklausti liudytojai, atliktos įvykio vietos apžiūros ir atlikti kiti procesiniai veiksmai.

Ikiteisminį tyrimą atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriaus pareigūnai.

Kodėl
Asmuo automobiliu stengėsi užvažiuoti ar kitaip sužaloti pareigūną??? Ir tokie veiksmai vadinami nekėlė grėsmės??? Pati kontrobanda jau grėsmė valstybei???
0
0
Sušiktas teisin
Pareigūnas atliko savo pareigą, stabdomas asmuo savo pareigos neatliko, kokie dar klausimai, visi atlikite savo pareigas ir viskas bus gerai. "vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms", gerai, kad šį kartą nekėlė grėsmės, kita karta gal jis bagažinėje merginą pagrobęs gabens, kaip sužinoti prieš šaunant, tokiu atveju pasienietis būtų buvęs didvyris, vat tau ir tarnystė teisingumui.
1
0
