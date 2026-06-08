Byloje dėl Jakilaičio ieškinio Žemaitaičiui teisme parodymus duos Tapinas, Ohmanas

Prašymą apklausti šiuos ir kitus liudytojus Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį pateikė R. Jakilaičio advokatas Algimantas Šindeikis. Jis užsiminė, kad minėtų asmenų apklausos leistų padėti atskleisti „platesnį vaizdą“ apie R. Žemaitaičio pareiškimus.
Parengiamajame teismo posėdyje minėtoje byloje dalyvavęs R. Žemaitaitis prieštaravo tokiam prašymui.
„Manau, kad (bylos – ELTA) šalis tyčia vilkina procesą. (...) Minėti asmenys niekaip nesusiję su byla“, – pabrėžė Seimo narys.
Jis siūlė nagrinėti bylą iš esmės jau pirmadienį.
Visgi, teismas bylos nagrinėti iš esmės nepradėjo. Buvo nuspręsta, jog bus apklausti R. Šindeikio įvardyti asmenys.
Kitas posėdis byloje numatytas liepos 8 d.
Teismo duomenimis, E. Jakilaitis savo ieškiniu prašo pripažinti, kad R. Žemaitaičio paskleisti teiginiai ir nuomonė buvo paskelbti neetiškai ir neturint faktinio pagrindo, žeminant ieškovo garbę ir orumą bei jo dalykinę reputaciją bei priteisti iš politiko 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.
Dėl R. Žemaitaičio pasisakymo žurnalistas ir visuomenininkas anksčiau buvo kreipęsis į teisėsaugą.
Tyrimas buvo pradėtas pagal E. Jakilaičio įgalioto atstovo advokato skundą dėl socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaičio paskyroje pernai spalio 7 d. pasidalinto įrašo, kuriame buvo skelbiama ištrauka iš žurnalisto laidos.
„Aušriečių“ lyderis rašė, kad „E. Jakilaitį užpuolė spalinės?“, tekste politikas skelbė: „Kaip kremliaus kirminas raitosi norėdamas įtikti konservatorių gaujai“.
Spalio 17 d. į prokuratūrą kreipėsi žurnalisto advokatas. Po kelių dienų Vilniaus apylinkės prokuratūra pareiškimą persiuntė į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą aplinkybių patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui.
Vėliau Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo šmeižimo. Tyrimas gruodžio 3 d. buvo nutrauktas prokuroro nutarimu.
E. Jakilaitis Eltai teigė, kad po minėto sprendimo civiline tvarka kreipsis į teismą ir bylinėsis su R. Žemaitaičiu.
„Yra tam tikros ribos, kurias peržengus jau reikia atsakyti. Formuluotė „kremliaus kirminas“ yra tai, už ką atsakyti teks. Mes kiekvienas turbūt turime kažkokias ribas ir norėtume, kad niekada niekas jų neperžengtų. Šiuo atveju, manau, kad buvo peržengtos bet kokios įmanomos ribos ir tai daro realią žalą. Manau, kad įrodysiu realią žalą, ir manau, kad už peržengtas ribas teks atsakyti. Tikiuosi, kad taip ir įvyks“, – Eltai penktadienį sakė E. Jakilaitis.
R. Žemaitaičiui teko atlyginti A. Tapinui padarytą žalą
ELTA primena, kad teismai dėl R. Žemaitaičio pareiškimų ieškinių yra gavę ir anksčiau.
Klaipėdos apygardos teismas 2024 m. balandį nutarė palikti galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad R. Žemaitaičio paskleista informacija apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įsteigtą viešąją įstaigą „Laisvės TV“ neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą.
Teismas įpareigojo politiką ištrinti minėtus įrašus, priteisė A. Tapinui 2 tūkst. eurų, o „Laisvės TV“ – 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat iš R. Žemaitaičio priteista 7,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ į teismą su ieškiniu kreipėsi dėl parlamentaro R. Žemaitaičio skelbtos informacija apie jo įkurtos įstaigos, jo paties organizuotas paramos akcijas Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimą kovinio drono „Bayraktar“ pirkimui, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.).
Pats R. Žemaitaitis teisme aiškino, kad savo komentaruose apie galimai „nusuktus tūkstančius“ minėdamas „Andriuką“, neturėjo omenyje A. Tapino. Parlamentaro gynėjos pabrėžė, kad politikas, keldamas klausimus apie paramos Ukrainai akcijų skaidrumą, tiesiog siekė įgyvendinti bendrąjį gėrį, tai yra vykdyti paramos panaudojimo kontrolę.
(be temos)
(be temos)