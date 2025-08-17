Daug kartų teistam kovotojui už kaimyno sumušimą – teismo nuosprendis

Be to, 1997 metais gimusį kovos menų sporto varžybų dalyvį D. Vilkancą teismas įpareigojo bausmės vykdymo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio. Vyrui taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose ir kursuose.
Pirmą kartą D. Vilkancas buvo teisiamas 2015 metais. Tąsyk už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų jam buvo skirtas laisvės atėmimas trejiems metams, tačiau bausmės vykdymas buvo atidėtas.
Vėliau jis buvo teisiamas dar keturis kartus (du nuosprendžiai jam paskelbti pernai): už vagystę, sukčiavimą, narkotikų laikymą ir fizinio skausmo sukėlimą artimam giminaičiui ar šeimos nariui. Bet į kalėjimą vyras nepakliuvo – jam buvo skiriamos baudos arba laisvės atėmimas bausmės vykdymą atidedant.
Bylos duomenimis, pernai liepos 7-osios naktį nedidelė jaunimo kompanija Vilniaus pakraštyje, privačioje valdoje, šventė vieno iš draugų gimtadienį. Vėliau prie jų prisijungė ir kaimynystėje gyvenantis D. Vilkancas.
Apie 6 val. garsi muzika ir kompanijos šauksmai pažadino kitą kaimyną A. M. Vyras teismui sakė nenorėjęs kviesti policijos ir nutarė nueiti pasižiūrėti, kas ten vyksta. Priėjęs prie sklypo pamatė penkis žmonės: dvi poreles ir iki juosmens nuogą jaunuolį. Vyras triukšmadarius nufotografavo. Tada pusnuogis D. Vilkancas šaukdamas nubėgo prie A. M. ir ėmė jį mušti.
Pasak nukentėjusiojo, buvo daug smūgių į įvairias kūno vietas, tačiau ne visi buvo taiklūs, nes mušamas jis traukėsi. Paskui užpuolikas dar spyrė A. M. į koją. Mušdamas jis, pasak nukentėjusiojo, kartojo žodžius „ką tu fotkini?“.
„Visa ranka buvo mėlyna, skaudėjo, kraujosruva buvo virš 20 centimetrų ir aplink“, – teisme sakė nukentėjusysis.
Po to sumuštasis iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai D. Vilkancą rado miegantį hamake, jis buvo girtas, su juo buvo sunku susikalbėti. Kovotojui tada nustatytas 2,06 promilės girtumas.
Ir ikiteisminio tyrimo metu, ir nagrinėjant bylą teisme D. Vilkancas kaltės nepripažino.
Kaip rašoma nuosprendyje, kaltinamasis teisme teigė, kad po šio įvykio labai pasikeitė jo požiūris, jis nuėjęs į anoniminių alkoholikų klubą, augina sūnų, kuriam esą turi rodyti pavyzdį. D. Vilkancas pripažino, kad įvykio metu buvo agresyvus, tačiau A. M. nemušęs, jo nesužalojęs, tik norėjęs išmušti iš rankos telefoną, kad šis nefotografuotų. Esą taikėsi į telefoną, tačiau nepataikė.
Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad D. Vilkanco kaltė visiškai įrodyta. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.
Teismas nusprendė, kad realus laisvės atėmimas nereikalingas, nes šiuo atveju bausmės tikslai, realūs nuteistojo elgesio bei mąstymo, gyvenimo būdo pokyčiai gali būti pasiekti specialistams prižiūrint ir koreguojant kaltinamojo elgesį.
Be to, kaip rašoma nuosprendyje, nors kaltinamasis savo kaltės nepripažino viso proceso metu, tačiau teisiamojo posėdžio metu atsiprašė už padarytą nusikalstamą veiką bei gailėjosi.
Už kaimyno sumušimą D. Vilkancui skirti metai laisvės atėmimo. Prie šios bausmės pridėta dalis praėjusį lapkritį paskirtos ir atidėtos arešto bausmės. Todėl galutinė lygtinė bausmė – vieneri metai ir 20 dienų laisvės atėmimo.
