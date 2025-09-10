Dėl apsaugininkę apstumdžiusio Lauryno Ragelskio teismas nusprendė kreiptis į policiją

Antradienį Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama L. Ragelskio byla, kurioje jis kaltinamas viešosios pagarbos vietos išniekinimu bei kurstymu ir tyčiojimusi iš žydų ir baltarusių. Eidamas į posėdį kaltinamasis sukėlė incidentą su apsaugos darbuotoja.
Teisme tikrinami visi į pastatą įeinantys asmenys. Jiems tenka praeiti metalo detektorių, iš kišenių iškrauti metalinius daiktus, apsaugos darbuotojai tikrina krepšių turinį. Tai daroma siekiant užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą bei teisės pažeidimų prevenciją.
L. Ragelskis nepanoro būti tikrinamas, ėmė rusiškai rėkauti „nelieskit mano daiktų!“, vengdamas patikros jis pastūmė apsaugos darbuotoją moterį.
Kaip rašoma teismo pranešime, L. Ragelskis nevykdė apsaugos darbuotojų reikalavimų, apsaugos darbuotojos atžvilgiu panaudojo fizinius veiksmus, taip sutrikdydamas sklandžią asmenų ir daiktų patikrą, kitų asmenų patekimą į teismo patalpas.
Dėl šių veiksmų teismas kreipsis į policiją, prašydamas pradėti tyrimą L. Ragelskio atžvilgiu.
Saugumą Vilniaus miesto apylinkės teismo patalpose užtikrina saugos tarnyba „Dorsimus“, kurios darbuotojai vilki aprangą su identifikuojančiais užrašais.
Kaip rašoma pranešime, jeigu asmuo nesutinka būti patikrintas, jis į teismo pastatą ar atskiras jo patalpas neįleidžiamas. Asmenų, atvykusių į teismą, tikrinimas vykdomas gerbiant žmogaus teises ir laisves, nepažeidžiant žmogaus teisių į privatumą, vadovaujantis Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei žmogaus teises ir laisves.
Nuo 2024 metų rugsėjo 5 dienos, kai Vilniaus miesto apylinkės teisme įrengti arkiniai apsaugos varteliai, fiksuojantys pro juos einančio asmens turimus metalinius daiktus ir į juos reaguojantys, beveik kiekvieną dieną aptinkama į teismo pastatą draudžiamų įsinešti daiktų – šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, aštrių žalojančių daiktų ir pan.
L. Ragelskio baudžiamoji byla teismui perduota 2022 metais, bet nagrinėjimo ilgai nepavyko pradėti, nes šešis kartus tai teko atidėti, kadangi laisvai lietuviškai kalbantis kaltinamasis reikalavo išversti bylą į rusų kalbą, nesusirasdavo advokato.
Prasidėjus bylos nagrinėjimui, jis toliau vilkinamas – L. Ragelskis teisme kalba rusiškai, todėl tenka samdyti vertėją (su advokate kaltinamasis teisme kalbasi lietuviškai). Jis nuolat pateikia daugybę keistų prašymu, bandė nušalinti teisėją ir sekretores.
Naujausi komentarai