 Ekstrasensu apsimetęs ukrainietis kaltinamas iš moterų išviliojęs beveik 160 tūkst. eurų

Ekstrasensu apsimetęs ukrainietis kaltinamas iš moterų išviliojęs beveik 160 tūkst. eurų

2026-06-08 12:26
BNS inf.

Ekstrasensu apsimetęs Ukrainos pilietis kaltinamas veikdamas organizuotoje grupėje iš trijų moterų išviliojęs daugiau nei 159 tūkst. eurų.

<span>Ekstrasensu apsimetęs ukrainietis kaltinamas iš moterų išviliojęs beveik 160 tūkst. eurų</span>
Ekstrasensu apsimetęs ukrainietis kaltinamas iš moterų išviliojęs beveik 160 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Ši baudžiamoji byla, kurioje 1993 metais gimęs ukrainietis S. T. kaltinamas apgaule įgijęs labai didelės vertės svetimo turto, perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Jos duomenimis, nuo telefoninių sukčių grupėje veikusio kaltinamojo nukentėjo trys Vilniuje ir Kaune gyvenančios moterys, iš jų išviliota 159 tūkst. 570 eurų.

Pasak teisėsaugos, nuo 2025 metų rugsėjo iki 2026 metų sausio Ukrainos pilietis, veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, pagal iš anksto parengtą nusikaltimų planą per internetinio susirašinėjimo programėles bei socialiniuose tinkluose siūlė tariamą ekstrasensų pagalbą.

Tyrimo duomenimis, nukentėjusios moterys buvo klaidinamos, neva joms gresia dvasiniai pavojai, prakeikimai bei negandos, siūloma to išvengti surengiant apeigas, kurioms reikalingos piniginės lėšos.

Prokuratūros žiniomis, pinigai neva apeigoms ir joms reikalingų amuletų įsigijimui buvo išviliojami per tarptautines piniginių pervedimų sistemas, pašto siuntomis ar perduodami grynaisiais pinigais atvykusiems kurjeriams, tarp kurių yra ir kaltinamasis.

S. T. buvo sulaikytas Vilniaus rajone, nusikaltimo vietoje. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtino jo kaip organizuotos grupės nario, tiesiogiai perimančio pinigines lėšas iš aukų, vaidmenį. Asmuo šiuo metu suimtas.

Šiame straipsnyje:
ukrainietis
apsimetė ekstrasensu
išviliojo pinigus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Įdomu
Kodėl jis negina savo Tėvynės?
2
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų