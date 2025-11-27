Gyventojai vėl pakliuvo į sukčių spąstus: prarado beveik 23 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį 10.54 val. į Šiaulių apskr. VPK kreipėsi moteris, gimusi 1966 m. Ji pareiškė, kad antradienį apie 13 val. Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu jie išviliojo 15 tūkst. eurų.
Apie 11.42 val. Vilniuje, vyrui, gimusiam 1960 m., būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę. Ja pasinaudojus vėliau buvo išgryninta 7 tūkst. 750 eurų.
Dėl šių sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Naujausi komentarai