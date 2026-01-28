Į moters butą atėję sukčiai išviliojo banko mokėjimo kortelę

Kaip teigiama, trečiadienį gautas 1942 metais gimusios moters pranešimas, kad sausio 25-ąją, jai būnant namuose, du nepažįstami asmenys, prisistatę policijos pareigūnais, užėjo į butą ir apgaule išviliojo jos banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus buvo išgryninta 2 250 eurų.
Tą pačią dieną į pareigūnus kreipėsi 1955 metais gimęs vyras, kuriam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę mokesčių inspekcijos darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 1 200 eurų.
Taip pat trečiadienį gautas pranešimas iš 1945 metais gimusios moters. Jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 3 500 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
