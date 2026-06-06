 Į namus atvykę sukčiai apgaulės būdu iš vilniečių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų

Į namus atvykę sukčiai apgaulės būdu iš vilniečių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų

2026-06-06 09:33
BNS inf.

Vilniuje sukčiai, atvykę į gyventojų namus, iš trijų moterų apgaulės būdu pavogė daugiau nei 10 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Į namus atvykę sukčiai apgaulės būdu iš vilniečių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų</span>
Į namus atvykę sukčiai apgaulės būdu iš vilniečių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Penktadienį, apie 9.30 valandą, Loretos Asanavičiūtės gatvėje dvi nepažįstamos moterys, prisistačiusios „Sodros“ darbuotojomis, apgaule pateko į 1940 metais gimusios moters butą ir pavogė 2 900 eurų.

Kitas panašus nusikaltimas užfiksuotas penktadienį, apie 14 valandą, Dzūkų gatvėje. Dvi nepažįstamos moterys, prisistačiusios pašto darbuotojomis, apgaule pateko į 1941 metais gimusios moters butą ir pavogė 5 550 eurų.

Dar vienas incidentas užregistruotas penktadienį, apie 16.15 valandą, Savanorių prospekte. Nepažįstama moteris, prisistačiusi masažiste, apgaule užėjo į 1939 metais gimusios moters butą ir pavogė apie 1 115 eurų bei auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius. Padarytas nuostolis siekia apie 2 tūkst. eurų.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

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