Įsiutino „Mercedes-Benz“ statymo „ypatumai“: skundžiu visus policijai

Nuotrauka spalio 30-ąją buvo pasidalyta feisbuko grupėje „Reidas TV“. Kritika jos epicentre atsidūrusio „Merceses-Benz“ vairavusiam asmeniui – išties aštri.
„Čia jau specialius kursus reikia būti baigus, kad taip neadekvačiai pasielgtų. Atrodo kaip sveikas, bet smegenų tai nėra“, – komentuodamas prie įrašo plūdo vienas vyras. „Manau, net nesuprato, kur prisiparkavo. Keista, kad atvažiavo“, – pašaipiai svarstė kitas. „Dabar reikėtų jį apstatyti iš trijų pusių, kad negalėtų nė prieiti“, – bausmę už pastarąjį elgesį siūlė dar vienas internautas.
„Ei, ei... Baikit. Mersams ir BMW Kelių eismo taisyklėse yra atskiri punktai apie parkavimą. Pamatė „P“ raidę ir viskas – visa kita, pofik. Pataikė turbūt tik iš trečio karto“, – šmaikščiai rėžė kiti.
Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) nurodyta, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 180 eurų.
Spalio 29-ąją taip pat Vilniuje, Parodų gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje prie degalinės, buvo užfiksuotas bene identiškas transporto priemonės pastatymo per dvi vietas atvejis. Epicentre irgi atsidūrė „Mercedes-Benz“. Tik šį kartą ne lengvasis automobilis, o autobusiukas. Tiesa, šios vietos nebuvo ženklintos kaip tos, kurios skirtos vairuotojams, turintiems negalią.
„Nes linijos – tik rekomendacines“, – prie įrašo komentavo vienas internautas.
Tačiau netrukus sulaukė aštraus atsako: „Gali toliau taip galvoti. Labai puikiai ateina rekomendacinės baudos, kurias privalu sumokėti. Skundžiu visus policijai“, – akcentavo pilietiškas vyras.
ANK nurodyta, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles (KET) draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
