Lietuvoje iš penkių žmonių sukčiai išviliojo per 87 tūkst. eurų

Teisėsaugos duomenimis, didžiausių nuostolių patyrė 1928 metais gimusi Vilniaus gyventoja. Antradienį į pareigūnus kreipusis moteris pareiškė, kad nuo praėjusių metų spalio iki praėjusio penktadienio Vilniuje 1994 metais gimęs vyras, pasinaudodamas jos asmenine banko sąskaita, apgaulės būdu pasisavino 22 tūkst. 380 eurų.
Nuo panašaus pobūdžio sukčiavimo antradienį pranešė nukentėjusi ir 1969 metais gimusi moteris. Ji nurodė, kad Utenoje prieš kelias savaites bandant prisijungti prie elektroninės bankininkystės bei suvedus prisijungimo kodą, iš jos sąskaitos neteisėtai buvo nuskaičiuoti 15 tūkst. 994 eurai.
Tą pačią dieną į policiją kreipėsi ir Klaipėdoje nukentėjęs 1954 metais gimęs vyras. Jis pareiškė, kad praėjusį trečiadienį Klaipėdoje, namuose, kompiuteriu bandant prisijungti prie elektroninės bankininkystės bei suvedus prisijungimo kodą, iš jo sąskaitos neteisėtai nuskaičiuoti 20 tūkst. 636 eurai.
Savo ruožtu Kauno ir Vilniaus gyventojai antradienį nukentėjo nuo telefonu skambinusių ir rusiškai kalbėjusių sukčių.
Į policiją kreipęsis 1950 metais gimęs vyras pareiškė, kad praėjusį penktadienį, apie 11 val., Kaune, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Policijos pareigūnais bei banko darbuotojais prisistatę sukčiai įtikino, kad vyro banko kortelė reikalinga atliekant ikiteisminį tyrimą, ir ją apgaulės būdu pasisavino, o vėliau nuo sąskaitos neteisėtai nuskaičiavo 15 tūkst. eurų.
Tuo metu į pareigūnus kreipusis 1934 metais gimusi moteris pareiškė, kad gegužės mėnesio pabaigoje Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatė policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 1 000 eurų bei banko kortelę. Vėliau nuo šios kortelės buvo pasisavinta dar 12 tūkst. 300 eurų, bendras nuostolis siekia 13 300 eurų.
Dėl visų šių įvykių policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
(be temos)
(be temos)