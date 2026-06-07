Per „Lithuanian Pride“ eitynes – dar vienas incidentas: vyras užsidirbo baudžiamąją bylą

Pasak Vilniaus apskrities policininkų, birželio 6 d. apie 17 val. Vilniuje, Lukiškių aikštėje, viešoje vietoje, renginio metu, vyras, gimęs 1969 metais, metė dūmų užtaisą į žmonių minią.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse nurodyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Primename, kad birželio 6 d. per „Lithuanian Pride“ 2026 festivalį aštuoni asmenys padarė teisės pažeidimus.
„Vienas asmuo dėl įtariamo narkotinių medžiagų turėjimo sulaikytas, aiškinamos aplinkybės. Vienas asmuo (sulaikytas – BNS) už pasirodymą viešoje vietoje neblaivus, trys piliečiai – už kelių eismo taisyklių pažeidimą, tai yra trukdymą eismui, du nepilnamečiai – už teisėto policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymą. Ir vienas asmuo (sulaikytas – BNS) už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą“, – BNS šeštadienį teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)