 Narkotikai, ginklai, veikimas organizuotoje grupuotėje: policija ieško Tado Juchnevičiaus

2026-05-06 12:56 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policija ieško Tado Juchnevičiaus.

Tadas Juchnevičius

Vyras, gimęs 1986 metais, įtariamas disponavimu labai dideliu kiekiu narkotikų organizuotoje grupėje bei neteisėtu disponavimu ginklu ir šaudmenimis.

Po nusikaltimo jis išvyko iš Lietuvos ir, manoma, gyvena Jungtinėje Karalystėje, galimai, Mančesteryje ar aplink.

Ieškomas įtariamasis yra atsargus, laikosi konspiracijos, yra pakeitęs savo išvaizdą, todėl gali būti nepanašus į asmenį, pateiktą nuotraukose.

Gyventojų, turinčių informacijos apie jo buvimo vietą, policija prašo susisiekti tel. +370 700 56097 arba pranešti Jungtinės Karalystės policijai. Jam išduotas Europos arešto orderis.

