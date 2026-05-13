Neapykantos kurstymu prieš baltaodžius apkaltinta užsienietė pratrūko: jūs turite išmesti tokią bylą

46 metų Belgijos ir Jamaikos pilietė K. L. Menns teisiama dėl 2025 metų vasarį įvykusio incidento Liepkalnio slidinėjimo trasos bilietų kasoje.
Teisiamosios teigimu, ji dukrą atvedė į slidinėjimo treniruotę, bet iš pradžių ją atsisakė aptarnauti, o po to kasininkė dukart privertė sumokėti už bilietą.
„Kai paklausiau, kodėl ji taip pasielgė, ji atkirto, nereikėjo reikalauti būti aptarnautai, – pasakojo moteris: – Kai pareikalavau grąžinti pinigus už vieną bilietą, ji užtrenkė langelį, užsidarė kambaryje, pradėjo verkti, isterikuoti ir tada pareiškė, kad kvies policiją. Tuomet ji išbėgo ir paprašė grupės vyrų, kad jie mane apsuptų ir baugintų.“
Pasak jos, atvykę pareigūnai iškart su ja pradėjo elgtis kaip su nusikaltėle. Ji pridūrė, kad po kelių dienų slidinėjimo parkas pripažino klaidą ir jai grąžino pinigus už bilietą.
„Spėčiau, mano nusikaltimas – atsakas ir kritika į rasinę diskriminaciją. Ir piktas atsakas. Juodaodės moterys turėtų išlaikyti herojišką ramybę atsakydamos į rasinę diskriminaciją arba trims metams sėsti į kalėjimą“, – savo „Instagram“ paskyroje apie incidentą komentavo ji.
Po teismo posėdžio K. L. Menns atsisakė ką nors komentuoti paaiškinusi, kad viską jau paskelbė savo socialiniuose tinkluose.
Kaltinimą palaikantis prokuroras Edvinas Navickas bandys įrodyti, kad teisiamoji kilus konfliktui veržėsi į tarnybines patalpas, šaukė ant darbuotojų, nereagavo į jų prašymus nurimti, piktybiškai tyčiojosi, šaipėsi bei demonstratyviai ciniškai savo žodžiais žemino slidinėjimo centro darbuotojas, kurstė neapykantą dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
„Tos pačios dienos vakarą kaltinamoji viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais, įtariama, ji tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą“, – skelbė prokuratūra.
Nukentėjusiąja pripažinta Danielė A. reikalauja 3 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo. Pasak jos, kaltinamoji ją išvadino „karališka kale“.
„Pažemino viešai ir sutapatino mane su karališkosios šeimos Kate Middleton esą tai yra baltų moterų ašaros, – LNK žinioms anksčiau kalbėjo D. Akulavičiūtė: – Ji pasidalino žeminančiu vaizdo įrašu, kai man prasidėjo panikos ataka. Viską perkėlė taip esą aš vaidinau.“
Nepavyksta pradėti nagrinėjimo
Šios bylos jau antrą kartą nepavyko pradėti nagrinėti. Praeitą kartą teko keisti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos skirtą advokatę, nes ji nemokėjo anglų kalbos, todėl negalėjo susikalbėti su savo kliente.
Šįkart paskirtas naujas advokatas Saulius Azbainis, tačiau iki teismo posėdžio jis su kliente nesusitiko.
Teisėjos Ievos Narbutaitės paklausta, kodėl nesusisiekė su savo gynėju, juk buvo apie jo paskyrimą informuota elektroniniu paštu, kaltinamoji pratrūko.
„Aš negavau jokio elektroninio laiško. Aš to asmens nepažįstu, aš jį pamačiau prieš 5 minutes, – pyko ji ir pridūrė: – Čia jūsų cirkas, čia jūs viską organizuojate.“
„Tai jūs teismą laikote cirku?“ – klausė teisėja.
„Tai yra pažeidimas visų tarptautinių sutarčių, kurias Lietuva yra pasirašiusi“, – taip vykstantį procesą įvertino K. L. Menns.
Advokatas, paklaustas, kodėl nesusisiekė su kliente, atsakė: „Aš neturėjau žinių, kad ji nori susitikti. Susipažinau su byla ir pagalvojau, kad pabendrausime prieš posėdį“.
Teisėja nusprendė padaryti 20 minučių pertrauką, kad kaltinamoji galėtų pasitarti su savo gynėju, bet trumpai pakalbėję jie paprašė bylos nagrinėjimą atidėti bent 2 savaitėms.
Per šią pertrauką sekretorė pastebėjo, kad teisiamajai išties nebuvo išsiųstas laiškas apie naujo gynėjo paskyrimą. I. Narbutaitė pripažino teismo klaidą.
„Pirmiausia teismas sudarys galimybę pabendrauti su gynėju, nes, kaip nustatėme, kaltinamoji nebuvo laiku ir jai suprantama kalba informuota apie jai paskirtą gynėją. Kita vertus, teismas norėtų atkreipti gynėjo dėmesį, jums paskirta ginamoji, susisiekti galėjote ir jūs. Bet siekiame užtikrinti kaltinamosios teises. Tiek teismo, tiek gynybos klaidos negali varžyti kaltinamosios teisės į gynybą tinkamo realizavimo“, – paskelbė teisėja.
„Noriu parodyti nepagarbą teismui“
Po tokio sprendimo liko tik suderinti tolesnių posėdžių datas, bet ir tai peraugo į rimtą konfliktą.
I . Narbutaitė pranešė apie tenkintą K. L. Menns prašymą išvykti iš šalies, bet įspėjo, kad jei neatvyks į kitus suplanuotus posėdžius, jai gali būti skiriamos griežtesnės kardomosios priemonės.
„Kaskart išvykdama aš dėjau visas pastangas apie tai informuoti prokurorą ir teismą. Jums nereikia man grasinti. Toliau man grasindami jūs tik bloginate padėtį sau ir savo valstybei. Nėra jokių prielaidų, kad aš nepasirodysiu. Negrasinkite man“, – piktinosi kaltinamoji.
Pradėjus planuotis posėdžius liepos ir rugsėjo mėnesiais, K. L. Menns pareiškė, kad ji turi darbą ir taip toli į ateitį negali suplanuoti savo laiko.
„Nesutinku, galit mane uždaryt kalėjime, bet nesutinku su tokiomis tolimomis datomis“, – sakė ji.
„Gal dar norite suplanuoti posėdžius lapkritį? Gruodį? Sausį“, – replikavo ji.
Po tokių komentarų teisėja įspėjo kaltinamąją, kad tokie komentarai gali būti laikomi nepagarba teismui.
„Tokiais komentarais ir noriu parodyti nepagarbą teismui. Teismas turėjo šitos bylos nenagrinėti, ją išmesti, kai tik ji atsidūrė ant teismo stalo. Tai yra akivaizdus mano teisių pažeidimas“, – sakė ji.
Tuomet I. Narbutaitė paaiškino, kad pagal Lietuvos įstatymus, teismas privalo išnagrinėti visas bylas ir tik tada gali priimti sprendimą. Tai nustebino K. L. Menns, nes prieš kelerius metus ji kreipėsi į teisėsaugą dėl 20 tūkst. eurų vagystės, bet niekas tos bylos nenagrinėjo.
„Kur tada buvo tas jūsų įstatymas, kad teismas turi nagrinėti visas bylas?“ – pareiškė ji.
Jei moteris būtų pripažinta kalta, jai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
