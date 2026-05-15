Neįprasta eismo nelaimė: nuo krantinės nuvažiavo mikroautobusas

Kaip portalui kauno.diena.lt teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas, apie incidentą 12.24 val. pranešė praeivis.
„Jis pastebėjo, kad prie Karaliaus Mindaugo tilto, nuo Žvejų gatvės, į Neries upę galiniais ratais yra įvažiavęs automobilis „Volkswagen“. Automobilį bandė ištraukti visureigis. Pasak pranešėjo, greičiausiai asmuo įvažiavo į upę važiuojant šalia einančiu šaligatviu. Pranešėjas paprašė vairuotojus sudrausminti“, – teigė policijos atstovas.
Atvykę pareigūnai įvykį registravo kaip Kelių eismo taisyklių pažeidimą.
Apie nukentėjusius žmones nebuvo pranešta.
Socialiniuose tinkluose paviešintos nuotraukos sukėlė internautų diskusiją.
„Šiandien Nerimi plaukiantis autobusiukas nepraleido krantine važiuojančio laivo ir įvyko avarija? O jei rimtai, kaip suprantu, gerb. meras nusprendė „atgyvinti Nerį“, ten keli metai plūduriuoja įvairios būdelės, yra kioskas su alkoholiu, konteineris su tualetais kiosko klientams, dabar jau ir sena barža sulamdytais šonais. Jų šiukšlių konteineriai, stovintys ant dviračių tako, krantine važinėjantys automobiliai... Galvojau, kioskelių era baigėsi prieš 2000-uosius, metalinių garažų ir pan. dabar, bet tik ne čia. Beje, tai stebi miesto svečiai nuo Gedimino kalno, o Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Verslo interesas suprantamas, bet gal jau šitą gėdingą aplinką galima būtų kažkaip perplanuoti? Viskam turi būti savo vieta. Taip, tikrai galime geriau – kaip, pvz., JUDU laivai – super projektas, senai reikėjo!“ – prie nuotraukų rašė Mantas.
Po įrašu komentarą paliko ir Vilniaus miesto savivaldybė: „Kilnojami paviljonai yra vienintelis leistinas būdas vykdyti komercinę veiklą apatinėje krantinėje. Kad tvarkos būtų daugiau, šiuo metu projektuojame inžinerinius tinklus bei rengiame tipinių paviljonų sprendinius, kurie bus suderinti su KPD ir tikrai labiau puoš krantines ir miestą“.
Internautai stebėjosi, kaip vairuotojas sugebėjo patekti į tokią situaciją.
„Rankinis stovėjimo stabdis? Ne, negirdėjome apie tokį“, – juokavo Andrius.
„Laivų gatvėje lenkė laivą“, – rašė Arūnas.
„Akivaizdi laivo kaltė, nes jam kliūtis buvo iš dešinės!“ – ironijos negailėjo Mantas.
