Policija: per „Lithuanian Pride“ eitynes teisės pažeidimus padarė aštuoni asmenys

„Vienas asmuo dėl įtariamo narkotinių medžiagų turėjimo sulaikytas, aiškinamos aplinkybės. Vienas asmuo (sulaikytas – BNS) už pasirodymą viešoje vietoje neblaivus, trys piliečiai – už kelių eismo taisyklių pažeidimą, tai yra trukdymą eismui, du nepilnamečiai – už teisėto policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymą. Ir vienas asmuo (sulaikytas – BNS) už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą“, – BNS šeštadienį teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis.
Be to, eitynių pradžioje vyras paleido juodus dūmus. Po incidento jis buvo suimtas pareigūnų ir įsodintas į policijos automobilį. J. Liepis teigė dar negalintis pateikti tikslios informacijos apie šį įvykį.
„Dar neturiu informacijos“, – sakė jis.
Lietuvos gėjų lyga BNS šeštadienį informavo, kad parade, jos vertinimu, dalyvavo apie 18 tūkst. žmonių.
(be temos)