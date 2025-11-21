 Policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių duomenų

Policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių duomenų

2025-11-21 12:22
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus pareigūnai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Seimo nario, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio paviešintų moksleivių asmens duomenų.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS penktadienį nurodė, kad šių veiksmų pareigūnai ėmėsi gavę pareiškimą dėl nepilnamečių asmens duomenų paviešinimo.

Ketvirtadienį vakare R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje išplatino įrašą, kuriame kritikavo penktadienį vykstantį kultūrininkų mitingą.

Prie šio įrašo politikas prisegė ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais ir pavardėmis.

Sulaukęs kritikos dėl paviešintų duomenų, „aušriečių“ vedlys įrašą pakoregavo, kad moksleivių duomenys nesimatytų.

Policija aiškinasi ar R. Žemaitaičio veiksmuose yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo arba kitų įstatymų pažeidimo požymių.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
nepilnamečių duomenys
policija
aplinkybių patikslinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Hina
Iš kur tie Žemaitaičio namai,prabangios mašinos,o vaizduoja ubagą. Gal pirmiausias reikia atlikti jo šeimos auditą ir tada nustos visus laikyti kvailiais.
1
0
skaitytojas
Vaikai ir mokytojai negali uzsiimt kitokia veikla , kaip tik mokyti ir mokytis ,, iki tol kol bus pasaukti atlikti karine tarnyba ...?? o jai jie ten atsiras pamoku metu ,,apibilietuoti visus - pedagogus po 1000 euru mokinius po500 euru ir susimoketi per 10 darbo dienu ,,o tai Valstybe nezino is kur babkiu gaut y biudzeta ..????
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų