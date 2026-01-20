Policijai nepavyko atvesdinti į teismą Ragelskio: pabėgo iš namų ir dingo

Teismo salėje pasirodė tik du policijos pareigūnai.
„Sužinojo iš anksto, kad bus atvesdinimas, pabėgo iš namų“, – dar prieš posėdį kalbėjo vienas policininkų.
Policininkai teismą informavo, kad, apsilankius kaltinamojo gyvenamojoje vietoje Subačiaus gatvėje, duris pareigūnams atidarė jo sutuoktinė. Ji pareigūnams paaiškino, kad nuo vakar sutuoktinio nėra namie, kur jis yra, ji nežino.
Policininkai skambino kaltinamajam, tačiau jis neatsiliepia.
Advokatė pasakojo, kad L. Ragelskis jai aiškina, kad negavo šaukimo į posėdį. Teismas jam siuntė du šaukimus elektroniniu paštu, paprašyta patvirtinti jų gavimą, tačiau atsakymo nesulaukta. Teismas šaukimą siuntė ir įprastu paštu.
Esant tokiai situacijai, prokuroras Mantas Januškevičius prašo teismo suimti L. Ragelskį ir paskelbti jo paiešką. Kaltinamajam dabar taikomas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas pavedė policijai į teismo posėdį antradienį atvesdinti viešosios pagarbos vietos išniekinimu kaltinamą L. Ragelskį.
Pernai lapkričio 24 dieną teisiamajame posėdyje, kuriame dalyvavo ir kaltinamasis, su proceso dalyviais buvo suderintas kitų posėdžių laikas.
Į teisiamąjį posėdį sausio 8 d. L. Ragelskis neatvyko, prašymų atidėti posėdį nepareiškė. Kaltinamąjį ginanti advokatė informavo teismą, kad dėl sausio 8-osios posėdžio ji telefonu bei elektroniniu paštu informavo ir savo klientą L. Ragelskį.
Bylą nagrinėjančio teisėjo Miroslavo Gvozdovičiaus vertinimu, šaukiamas kaltinamasis vengia atvykti į teismą, todėl turi būti atvesdintas.
Vilniaus miesto apylinkės teisme L. Ragelskio byla buvo gauta dar 2022 m., tačiau jos išnagrinėti dar nepavyko.
Prokuratūros duomenimis, 2020 m. spalį L. Ragelskis prie Baltarusijos ambasados pastato Mindaugo gatvėje, Vilniuje, filmavo save, tyčiojosi iš protestuojančių žmonių, kalbėjo apie getus, litvakus, vartojo žodžius „lavonų ėdikai“, „apipjaustyti košeriniai litvakai“ ir t. t.
Kitame „Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše, anot teisėsaugos, L. Ragelskis įžeidinėjo protestuojančiuosius prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, tyčiojosi iš jų.
Taip pat, prokuratūros duomenimis, viename iš vaizdo įrašų L. Ragelskis fiksavo, kaip esą išniekino viešąją pagarbos vietą – į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, pastatytas žvakes, gėles.
Prorusiškas aktyvistas sako, kad į šiukšlių maišą surinkdamas prie Baltarusijos ambasados sudėtas gėles, žvakes ir žuvusių aktyvistų portretus, norėjo pašalinti ant kelio, jo manymu, sudėtas šiukšles ir taip parodyti baltarusiams, kad Lietuvoje reikia laikytis Lietuvos įstatymų.
Prokuratūra mano, kad L. Ragelskis dėl savo veiksmų turi būti pripažintas ir nuteistas. Tuo metu advokatė mano, kad jos ginamasis turi būti išteisintas.
Savo kalbas pasakė prokuroras ir advokatė, teismui liko išklausyti patį kaltinamąjį. Po to bus rašomas nuosprendis.
(be temos)
(be temos)